Barrancabermeja

Un niño de apenas 12 años, estudiante de quinto grado perdió la vida este lunes 23 de noviembre en medio de un ataque armado ocurrido en el barrio María Eugenia, ubicado en la comuna siete del distrito, en Barrancabermeja.

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El hecho se registró en inmediaciones de la cancha del sector, donde, según las primeras versiones, el menor se movilizaba en una motocicleta acompañado de su madre y otro adulto, señalado en los reportes preliminares como su padrastro. Durante el recorrido, hombres armados habrían interceptado a los ocupantes y disparado en repetidas ocasiones.

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Las primeras hipótesis indican que el ataque no estaría dirigido contra el estudiante, sino contra el hombre que lo acompañaba. Sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del crimen.

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La Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, institución a la que pertenece la sede Colectivo 16 de Mayo, expresó su profundo dolor por la pérdida del menor y manifestó su solidaridad con sus familiares, compañeros de clase y docentes.

Mediante un comunicado institucional divulgado tras conocerse la tragedia, las directivas rechazaron las diferentes manifestaciones de violencia que ponen en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes, e hicieron un llamado a proteger a la población infantil.

Como muestra de respeto y duelo, la institución anunció la suspensión de las actividades institucionales programadas para este martes 24 de noviembre. Asimismo, invitó a la comunidad educativa a acompañar espiritualmente a la familia del estudiante en este difícil momento.



