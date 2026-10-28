Los drones del ELN y las disidencias podrían terminar delatando sus propios escondites.

Colombia

La inteligencia militar colombiana estaría avanzando en el desarrollo de una estrategia tecnológica para rastrear e intervenir los drones utilizados por organizaciones armadas ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. El objetivo es obtener información sobre los movimientos de estas aeronaves, identificar los lugares desde donde son operadas y establecer posibles ubicaciones de campamentos, depósitos de explosivos y centros de operación de estas estructuras.

De acuerdo con información conocida este miércoles 28 de octubre de 2026, especialistas en ciberseguridad, telecomunicaciones e inteligencia artificial trabajan en herramientas que permitirían acceder a determinados sistemas de los drones y analizar datos relacionados con sus rutas, puntos de despegue y lugares de aterrizaje. Esta información podría contribuir a orientar operaciones militares y anticipar posibles ataques contra la Fuerza Pública, aunque las autoridades mantienen bajo reserva los resultados de estos procedimientos.

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La estrategia se desarrolla en medio del incremento de ataques con aeronaves no tripuladas en diferentes regiones del país. Según cifras atribuidas al Ministerio de Defensa, entre enero y el primero de octubre de 2026 se habrían registrado 318 ataques con drones, superando los 277 reportados durante todo 2025. Estos dispositivos han sido utilizados por organizaciones ilegales para transportar y lanzar explosivos, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado.

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Aunque los reportes periodísticos señalan avances en estas capacidades tecnológicas, todavía no existe información oficial suficiente para confirmar cuántos drones han sido intervenidos exitosamente ni si las Fuerzas Militares pueden asumir su control durante el vuelo. Por ahora, la inteligencia militar continúa fortaleciendo sus herramientas para enfrentar esta modalidad de ataque y obtener información que permita identificar a los responsables.