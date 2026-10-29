Seis muertos y un desaparecido: el hallazgo de otro cuerpo agrava la tragedia

Tolima

Una serie de hechos violentos registrados en el municipio de Ataco, al sur del Tolima, deja un balance preliminar de seis personas fallecidas y una desaparecida, luego de que este jueves 29 de octubre se conociera el hallazgo de otro cuerpo en aguas del río Saldaña. Las autoridades investigan las circunstancias en las que varios ciudadanos habrían sido retenidos por hombres armados, mientras aumenta la preocupación por la situación de orden público en esta región del país.

Los hechos comenzaron durante el pasado fin de semana, cuando fueron encontradas sin vida dos personas, una adolescente de 16 años y un hombre de 25, en inmediaciones de un puente ubicado entre las veredas Guacamayas y Mangas, zona rural de Ataco. Posteriormente, las autoridades recibieron información sobre la desaparición de cinco hombres que, según versiones preliminares, habrían sido interceptados por integrantes de una estructura armada ilegal.

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Con el paso de los días, la búsqueda tomó un rumbo trágico. En diferentes sectores del río Saldaña, en jurisdicción de Coyaima y Ortega, fueron localizados los cuerpos que corresponderían a Duber Guluma Navarro, Darwin Soto y Robinson Merchán, tres de los ciudadanos que permanecían desaparecidos. Los organismos competentes adelantan los procedimientos necesarios para esclarecer las circunstancias de estos fallecimientos.

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Encontraron a un cuarto desaparecido en el río Saldaña

La situación se agravó durante la mañana de este jueves 29 de octubre, cuando fue reportado el hallazgo de otro cuerpo que, según medios regionales, correspondería a Anderson Gutiérrez, también integrante del grupo de cinco hombres desaparecidos. El cadáver fue encontrado en aguas del río Saldaña y, de acuerdo con información preliminar, presentaba señales de violencia, entre ellas amarres en sus manos.

Con este nuevo hallazgo, cuatro de los cinco hombres inicialmente reportados como desaparecidos habrían sido encontrados sin vida. Sumados a las dos víctimas localizadas durante el fin de semana, el balance periodístico preliminar asciende a seis personas fallecidas, mientras continúa la búsqueda de José Albeiro Quintero, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Las primeras versiones señalan que varios de los afectados se dedicaban a labores de minería artesanal, principalmente a la búsqueda de oro. Una de las hipótesis que deberán esclarecer las autoridades es si los hechos guardan relación con disputas por actividades mineras y la presencia de organizaciones armadas ilegales en esta zona del departamento.

Gobernadora pidió militarizar la región

Ante la gravedad de lo sucedido, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, solicitó al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en Ataco y los corredores estratégicos del sur del departamento. La mandataria también pidió el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Nacional para fortalecer las operaciones de seguridad.