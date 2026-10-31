Comerciante que trabajaba junto a su hijo fue asesinado por hombres armados

Tolima

La violencia que afecta al sur del Tolima cobró una nueva víctima durante la noche del viernes 30 de octubre. Rusberth Viana, un reconocido comerciante del municipio de Ataco, fue asesinado por hombres armados que lo sorprendieron y le dispararon en repetidas ocasiones. vecinos y clientes que lo conocían por su trabajo en un establecimiento dedicado a la venta de frutas y verduras. Entre las hipótesis que se investigan aparece una posible extorsión, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre los motivos del crimen.

De acuerdo con la información conocida por medios locales, el comerciante fue interceptado por varios sujetos cuando se encontraba en el casco urbano del municipio. Los responsables le dispararon a corta distancia y posteriormente abandonaron el lugar. Aunque algunos reportes señalan que falleció en el sitio, otras versiones indican que alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó su muerte. Este detalle deberá ser precisado por las autoridades.

Rusberth era propietario de un establecimiento tipo fruver, donde trabajaba diariamente junto a uno de sus hijos. Además de su actividad comercial, también era conocido por desarrollar labores en diferentes fincas de la región. Quienes lo conocían lo recuerdan como una persona trabajadora y cercana a la comunidad.

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Una de las versiones que surgieron después del ataque señala que el comerciante presuntamente habría recibido exigencias económicas ilegales y que su negativa a entregar dinero podría estar relacionada con lo sucedido. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente, y hasta el momento tampoco se ha establecido si Viana había denunciado amenazas o intimidaciones antes de su asesinato.

Las autoridades adelantan las investigaciones para reconstruir las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar si existen elementos que permitan relacionar el homicidio con estructuras criminales que tienen presencia en esta zona del departamento.