Barrancabermeja

La violencia volvió a golpear a Barrancabermeja, Santander, luego de que dos estudiantes de 16 años fueran asesinados en un ataque armado registrado la noche del sábado 21 de noviembre de 2026.

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Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:15 de la noche en el sector conocido como Rabo Largo, sobre el corredor vial que comunica con María Eugenia, en la comuna siete del distrito. Según las primeras versiones, los adolescentes se desplazaban en una motocicleta NKD de color blanco cuando fueron interceptados por sujetos armados.

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De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta habrían disparado en repetidas ocasiones contra los estudiantes. Habitantes del sector reportaron haber escuchado entre ocho y nueve detonaciones, situación que generó alarma entre los residentes, quienes dieron aviso a las autoridades.

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Los dos adolescentes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía acudieron al sitio para realizar la inspección técnica de los cuerpos y recopilar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo ocurrido

Tras los recientes hechos violentos registrados en Barrancabermeja, la Alcaldía Distrital y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables. La decisión se conoció después de un consejo extraordinario de seguridad.