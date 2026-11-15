¡Todo quedó grabado! Cámara de seguridad captó el accidente que le costó la vida a José Manuel en Cañaveral

Floridablanca

Un lamentable accidente de tránsito registrado sobre las 12:18 del mediodía de este domingo 15 de noviembre dejó una persona sin vida en el municipio de Floridablanca, Santander. La víctima fue identificada como José Manuel Barajas, un comerciante de 52 años, quien se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje cuando ocurrió la tragedia.

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El siniestro se presentó sobre la vía paralela que conduce hacia el ingreso de Lagos II, a la altura de la estación Temprana de Metrolínea, en el sector de Cañaveral. En el hecho estuvieron involucrados una motocicleta de placas VSH67H y un automóvil particular Renault Logan, de placas QCB153.

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De acuerdo con la información conocida y las imágenes captadas por una cámara de seguridad del sector, José Manuel se desplazaba en su motocicleta por el carril derecho cuando se produjo una colisión con el automóvil, cuyo conductor habría realizado una maniobra de cambio de carril. Las circunstancias exactas de este movimiento y la velocidad del vehículo deberán ser establecidas por las autoridades de tránsito.

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El impacto fue de tal magnitud que el motociclista terminó debajo del automóvil, mientras que el vehículo particular continuó su trayectoria hasta colisionar contra la estructura de la estación de Metrolínea. La gravedad del accidente generó alarma entre las personas que se encontraban en este concurrido corredor vial.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, personal de ambulancias y agentes de tránsito. Los organismos de emergencia adelantaron las labores necesarias para extraer el cuerpo del motociclista, que había quedado atrapado debajo del vehículo. Lamentablemente, José Manuel ya no presentaba signos vitales.

Uno de los momentos más dolorosos se vivió cuando familiares del comerciante llegaron al lugar de la tragedia, pocos minutos después de lo ocurrido. En medio de la angustia y el desconcierto, buscaban respuestas sobre las circunstancias en las que su ser querido había perdido la vida.

Personal de tránsito de Floridablanca realizó la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, mientras se adelantaban las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar las posibles responsabilidades de los conductores involucrados.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad serán fundamentales para esclarecer lo sucedido, especialmente la maniobra realizada por el automóvil antes de la colisión. Por ahora, serán las investigaciones y los análisis técnicos los que permitan determinar las causas definitivas de este accidente que enluta a una familia santandereana.