Colombia

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, lanzó fuertes cuestionamientos contra el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, por la situación de orden público que atraviesan diferentes regiones del país y lo responsabilizó políticamente del deterioro de varios indicadores de seguridad.

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A través de su cuenta oficial de X, la congresista cuestionó los resultados de la estrategia de seguridad del Gobierno y aseguró que las promesas realizadas durante la campaña presidencial no se han traducido en una disminución de la violencia.

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“Esto le quedó grande al ilegítimo. #AbelardoRenuncieYa. Prometieron seguridad y lo único que generaron fue más violencia”, escribió Zuleta en su publicación, con la que pidió públicamente la salida del mandatario.

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En su pronunciamiento, la senadora señaló que el país enfrenta un incremento de los ataques contra la población civil, el reclutamiento forzado, el confinamiento de comunidades y los desplazamientos provocados por la presencia de organizaciones armadas ilegales.

Zuleta también cuestionó el aumento de los homicidios relacionados con acciones de grupos armados y sostuvo que el Gobierno no ha logrado garantizar la tranquilidad de las comunidades afectadas por el conflicto.

La congresista acompañó sus declaraciones con la etiqueta #AbelardoRenuncieYa, utilizada por sectores políticos que cuestionan la administración del presidente y reclaman cambios en la conducción del país.

Las declaraciones de Zuleta se producen en medio de recientes informes sobre la situación de seguridad nacional. Un balance del Ministerio de Defensa correspondiente a los primeros 90 días del Gobierno evidenció incrementos en diferentes modalidades de violencia.

Según las cifras divulgadas, los registros de reclutamiento ilícito de menores pasaron de 52 a 131 casos, mientras que las personas afectadas por confinamiento aumentaron de 8.436 a 21.482, en comparación con el periodo equivalente de la administración anterior.

También se reportaron incrementos en los casos de secuestro y extorsión. Sin embargo, otros indicadores registraron reducciones, entre ellos los homicidios intencionales, que disminuyeron un 4,6 %, y el desplazamiento, que presentó una caída del 54 % en esa comparación.

Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz advirtió que los ataques con drones explosivos aumentaron considerablemente durante 2026, consolidándose como una de las principales amenazas contra la Fuerza Pública y las comunidades.

El pronunciamiento de la senadora coincide con una nueva serie de ataques contra instalaciones militares y policiales en diferentes departamentos, entre ellos Norte de Santander y Cesar.

Durante los últimos días se han registrado atentados con drones cargados de explosivos, situación que ha generado preocupación entre las autoridades y los habitantes de las zonas afectadas.

Estos hechos han intensificado el debate sobre la efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar a las organizaciones criminales y recuperar el control territorial.

Aunque Zuleta sostiene que todos los indicadores de violencia se encuentran disparados, los informes disponibles muestran un panorama mixto, con aumentos en algunas modalidades delictivas y disminuciones en otras.