Bucaramanga

Ni siquiera el traslado de urgencia a un centro asistencial logró salvarle la vida a Kevin García Portilla, un ayudante de construcción de 22 años que fue víctima de un ataque sicarial durante la noche de este lunes, 23 de noviembre, en Bucaramanga.

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El hecho de sangre se registró sobre las 10:20 de la noche, cuando el joven se encontraba departiendocon un grupo de personas en inmediaciones de la cancha del barrio Toledo Plata. Hasta allí llegó un sujeto que, sin mediar palabra abrió fuego en su contra.

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El atacante, quien vestía camiseta negra, pantalón de jean azul, zapatos blancos y casco negro, escapó del sector a bordo de una motocicleta Bajaj NS 200 de color negro, en la que lo esperaba un cómplice.

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Tras el ataque, García Portilla fue auxiliado y trasladado en una motocicleta hasta la Clínica Foscal, donde ingresó con múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego.

La victima recibio al menos seis heridas en el tórax, además de lesiones en los brazos, las manos y la pierna izquierda. Aunque los galenos hicieron todo lo posible por mantenerlo con vida, la gravedad de las heridas terminó provocando su fallecimiento.

Tenía detención domiciliaria desde 2024

Uno de los detalles que llamó la atención dentro de las primeras pesquisas es que Kevin García Portilla tenía vigente una medida de detención domiciliaria desde octubre de 2024.

Según información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Colombia, el joven estaba vinculado a un proceso judicial. Las circunstancias en las que se encontraba fuera de su domicilio al momento del ataque deberán ser esclarecidas por las autoridades.

Unidades de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde adelantaron los actos urgentes, recopilaron elementos materiales probatorios y recolectaron información que permita esclarecer el homicidio.

Posteriormente, los investigadores se trasladaron hasta la morgue de la Clínica Foscal, donde realizaron la inspección técnica del cadáver de Kevin García Portilla, como parte de las diligencias judiciales correspondientes.