Cayó poderoso cabecilla de las disidencias: lo relacionan con el crimen de Miguel Uribe

Cundinamarca

En una operación conjunta del Ejército Nacional y la Policía fue capturado Wilmer Castillo Duarte, conocido como alias “Cristóbal Pérez”, señalado de ser el segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero, perteneciente a la Segunda Marquetalia, una de las facciones de las disidencias de las Farc. El procedimiento se desarrolló este miércoles 4 de noviembre en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca.

La captura fue adelantada por unidades del Gaula Militar Boyacá, adscritas a la Quinta División del Ejército, con apoyo del Batallón de Inteligencia Militar N.º 6 y personal especializado de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Las autoridades venían adelantando labores de inteligencia para establecer los movimientos del presunto cabecilla y lograr su ubicación.

De acuerdo con información de inteligencia militar, Castillo Duarte tendría una trayectoria cercana a nueve años dentro de estructuras armadas ilegales. Durante ese tiempo habría alcanzado una posición de mando en la organización, desde la cual presuntamente coordinaba comisiones armadas y actividades relacionadas con extorsiones, secuestros y otras acciones delictivas en los departamentos de Huila y Caquetá.

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Las investigaciones también lo señalan de administrar recursos provenientes de actividades ilegales y de ejercer presión sobre comerciantes, transportadores, agricultores y ganaderos. Según información conocida por las autoridades, las redes de extorsión vinculadas a esta estructura podrían generar ingresos cercanos a los 1.000 millones de pesos mensuales, recursos que presuntamente eran utilizados para financiar el funcionamiento de la organización.

Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es la posible relación del capturado con las investigaciones por el asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá. Información conocida durante las indagaciones ha mencionado a integrantes de la estructura Teófilo Forero por sus posibles conexiones con personas investigadas dentro de este caso.

Entre los elementos que han sido objeto de investigación aparece el presunto desplazamiento hacia Caquetá de una mujer conocida como alias “Gabriela”, vinculada al proceso por el atentado contra Uribe Turbay. Según versiones conocidas anteriormente, la mujer habría tenido previsto encontrarse con integrantes de esa organización. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido judicialmente que Castillo Duarte haya participado en la planeación o ejecución del crimen.

Por otra parte, las autoridades también relacionan al detenido con otros hechos ocurridos en el sur del país, entre ellos el asesinato de tres personas en Florencia, Caquetá, y la incineración de una ambulancia en el municipio de Hobo, Huila. Estos señalamientos deberán ser esclarecidos por los organismos judiciales encargados de las respectivas investigaciones.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó el resultado de la operación y aseguró que representa una afectación a la estructura de mando y a las fuentes de financiación de la Segunda Marquetalia. Entretanto, Castillo Duarte quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial correspondiente. Su captura no constituye una declaración de culpabilidad y las responsabilidades que se le atribuyen deberán ser determinadas por la justicia.