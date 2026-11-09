Bombardeo contra disidencias dejó cuatro muertos y seis capturados.

Norte de Santander

Una operación militar contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc dejó cuatro presuntos integrantes de ese grupo armado muertos y seis personas capturadas en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. La ofensiva fue autorizada por el presidente Abelardo de la Espriella y ejecutada por unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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El operativo, denominado NOAH, se desarrolló en la región del Catatumbo, donde las autoridades mantienen acciones contra organizaciones armadas ilegales que disputan el control territorial y las economías ilícitas.

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Según el balance entregado por el mandatario, la intervención permitió afectar tres áreas campamentarias que tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de la organización armada, vinculada a la facción de alias Calarcá.

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Uno de los principales resultados anunciados fue la captura de un hombre conocido con los alias de 'Barba Chivo' o 'Costeño', señalado por las autoridades como cabecilla de comisión y persona cercana a alias 'Andrey Avendaño', identificado como uno de los principales jefes de la estructura 33.

De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno nacional, el capturado llevaría aproximadamente 11 años vinculado a actividades ilegales y habría participado en confrontaciones armadas registradas en diferentes sectores de Tibú.

El presidente destacó que el señalado cabecilla sobrevivió al bombardeo, pero posteriormente fue capturado por integrantes de la Fuerza Pública que participaron en la operación.

Las autoridades deberán establecer las responsabilidades individuales de los detenidos y adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

Durante la intervención, los uniformados también incautaron siete fusiles y 15 granadas destinadas, presuntamente, a ser utilizadas mediante aeronaves no tripuladas.

Este tipo de dispositivos ha sido empleado por organizaciones armadas ilegales para realizar ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y posiciones de grupos rivales en diferentes regiones del país.

La operación también permitió afectar la infraestructura utilizada por la estructura armada para mantener su presencia en el territorio.

El balance divulgado por el Gobierno corresponde a los resultados preliminares de la intervención, mientras continúan las verificaciones para establecer la identidad de las personas fallecidas y consolidar la información sobre el material incautado.

Tras conocer los resultados, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que las operaciones contra las estructuras armadas ilegales continuarán en el Catatumbo y otras regiones del país.

El mandatario manifestó que las Fuerzas Militares tienen instrucciones de mantener las acciones para debilitar las capacidades de estas organizaciones y recuperar el control de los territorios afectados por la violencia.

La región del Catatumbo ha sido escenario de enfrentamientos entre diferentes grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y las disidencias de las Farc, situación que ha generado preocupación por las condiciones de seguridad de las comunidades.

Por ahora, las autoridades mantienen el balance de cuatro muertos y seis capturados en la operación NOAH, mientras se espera información adicional sobre los resultados definitivos de la intervención militar.