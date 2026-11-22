Política

La carrera por la Gobernación de Santander en las elecciones regionales de 2027 comienza a generar movimientos políticos. Carlos Fernando Cuevas, quien visitó Bucaramanga, confirmó en entrevista con Lo Que Pasa en Bucaramanga que trabaja en la construcción de una alternativa electoral y no descarta convertirse en candidato para dirigir los destinos del departamento.

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Durante la conversación, Cuevas aseguró que su propósito es impulsar una propuesta diferente a la de los partidos políticos tradicionales, a los que responsabilizó de buena parte de los problemas que, según su opinión, enfrenta Santander en materia de seguridad, empleo, corrupción y desarrollo económico.

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“Vamos a armar la candidatura. Si aquí no hay un candidato que sea bueno, pues me boto yo”, manifestó al responder una pregunta de los espectadores sobre sus aspiraciones políticas.

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El entrevistado explicó que inicialmente buscará construir una alianza con sectores alternativos, incluyendo movimientos verdes y representantes de una izquierda comprometida con la justicia social. Sin embargo, dejó claro que no está dispuesto a establecer acuerdos con personas o sectores vinculados con organizaciones criminales.

Fuertes cuestionamientos por la inseguridad en Bucaramanga

Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue la situación de seguridad en Bucaramanga y el departamento. Cuevas cuestionó las estrategias de las administraciones locales y aseguró que los resultados no corresponden con las promesas realizadas a los ciudadanos.

Según sus afirmaciones, los homicidios en Bucaramanga habrían aumentado un 125 %, cifra que mencionó para cuestionar las políticas de seguridad.

También criticó que, a su juicio, las autoridades concentren demasiados esfuerzos en operativos contra motociclistas y conductores, mientras persisten problemáticas relacionadas con hurtos, extorsiones y estructuras criminales.

“La mano dura no es la mano dura del TikTok”, afirmó Cuevas, al señalar que las acciones de seguridad deben traducirse en resultados judiciales y no limitarse a publicaciones en redes sociales.

En ese sentido, sostuvo que es necesario fortalecer la justicia, combatir las estructuras criminales y garantizar que las personas responsables de delitos enfrenten las consecuencias establecidas por la ley.

Empleo juvenil y emprendimiento, entre sus prioridades

Cuevas también expresó preocupación por las oportunidades laborales de los jóvenes santandereanos. Aseguró que muchos profesionales terminan trabajando en plataformas digitales, servicios de transporte y centros de atención telefónica debido a la falta de alternativas laborales.

Durante la entrevista, lamentó el deterioro que, según su análisis, han sufrido sectores tradicionales como el calzado, la marroquinería, los textiles y otras actividades productivas de Santander.

Como alternativa, planteó destinar mayores recursos públicos al fortalecimiento de pequeños empresarios, emprendimientos tecnológicos, creadores de contenido, empresas de software y proyectos de comunicación.

El posible aspirante aseguró que su experiencia empresarial le permitiría impulsar una administración enfocada en generar productividad y nuevas oportunidades de empleo.

Críticas a la clase política santandereana

A lo largo de la entrevista, Cuevas lanzó fuertes señalamientos contra dirigentes y sectores políticos tradicionales, a quienes responsabilizó del atraso económico y social del departamento.

También cuestionó el manejo de los recursos públicos, la contratación estatal y la capacidad de las autoridades para enfrentar la delincuencia.

Sus señalamientos corresponden a opiniones y acusaciones expresadas durante la entrevista, y no constituyen hechos judicialmente demostrados.

¿Será candidato a la Gobernación de Santander?

Ante la pregunta directa sobre si buscará la Gobernación en 2027, Cuevas reconoció que existe esa posibilidad y explicó que su decisión dependerá de los acuerdos políticos que puedan construirse en los próximos meses.

“Claro que sí. No vamos a negarlo”, respondió cuando le preguntaron si existían probabilidades de que fuera candidato.

Agregó que, si surge una figura que reúna las condiciones para representar su propuesta, estaría dispuesto a respaldarla y continuar con su actividad nacional.

Por ahora, su visita a Bucaramanga deja abierta la posibilidad de una candidatura propia, bajo una propuesta que denominó “progresismo de mano dura”, con la que pretende combinar políticas sociales, apoyo al emprendimiento y una postura más estricta frente a la delincuencia y la corrupción.