Bucaramanga

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Bucaramanga durante la madrugada de este martes 24 de noviembre, luego de que un atraco terminara con la muerte de un hombre de 47 años y dejara a un vigilante de 40 años herido.

Publicidad

La víctima mortal fue identificada como Fredy León Torres, quien se encontraba departiendo con un grupo de personas en la parte externa de un establecimiento comercial ubicado en la calle 61 con diagonal 15.

Publicidad

Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los hechos ocurrieron hacia las 2:00 de la madrugada, cuando dos sujetos abordaron al grupo de ciudadanos con la intención de despojarlos de sus pertenencias.

Publicidad

Uno de los delincuentes intimidó con un arma de fuego a los presentes y le arrebató una cadena de oro a León Torres, para posteriormente intentar escapar junto a su cómplice en una motocicleta.

El atraco terminó en tragedia

En medio del asalto, una de las personas que se encontraba en el lugar accionó un arma traumática contra los presuntos delincuentes, quienes respondieron disparando contra el grupo de ciudadanos.

Fredy León Torres recibió un impacto de bala en el lado izquierdo del pecho, lesión que le ocasionó la muerte en el lugar de los hechos.

En el mismo episodio resultó herido un vigilante de 40 años, quien presentó una lesión por rozamiento de proyectil en la región lumbar. Los responsables del ataque escaparon con rumbo desconocido.

Las autoridades investigan el crimen

Durante los actos urgentes, las unidades del cti de la fiscalia recolectaron cerca de nueve vainillas correspondientes a un arma traumática, elementos que serán analizados dentro del proceso investigativo.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el hurto sería el principal móvil del homicidio. Las autoridades deberán establecer plenamente las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.