Heber León Díaz, excandidato a la Alcaldía de Matanza, apareció muerto en una finca

Santander

La búsqueda del médico veterinario y excandidato a la Alcaldía de Matanza, Heber León Díaz, de 46 años, terminó en tragedia durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre, luego de que fuera encontrado sin vida en una finca ubicada en la vereda Bulcare, zona rural de este municipio de la provincia de Soto Norte, en Santander. El hombre había sido reportado como desaparecido desde el pasado lunes 26 de octubre, situación que mantenía en preocupación a sus familiares y allegados.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se produjo aproximadamente a las 5:30 de la mañana, cuando su hermano gemelo, quien participaba en las labores de búsqueda, llegó hasta el predio rural y encontró el cuerpo. Heber León Díaz residía en Bucaramanga y, desde que se perdió contacto con él, sus familiares habían adelantado gestiones para establecer su paradero.

Publicidad

Aunque inicialmente trascendió que el cuerpo presentaría aparentes signos de violencia, hasta el momento no se ha conocido un informe oficial que permita confirmar esta versión ni determinar las causas de su fallecimiento. Por esta razón, las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y establecer si se trató de una muerte violenta o si existen otras circunstancias relacionadas con el caso.

Publicidad

¿Quién era Heber León Díaz?

El hombre era reconocido en Matanza por su trayectoria profesional y participación en la vida política del municipio. Era egresado del colegio Las Mercedes y estudió Medicina Veterinaria en la Universidad Cooperativa de Colombia.

Heber León Díaz también había participado en dos oportunidades como candidato a la Alcaldía de Matanza, lo que le permitió mantener vínculos con distintos sectores políticos y sociales del municipio.

Tras conocerse la noticia, el Concejo Municipal de Matanza y diferentes dirigentes locales expresaron mensajes de condolencia y solidaridad con sus familiares. Entretanto, se espera que los resultados de las diligencias judiciales y los estudios de Medicina Legal permitan establecer con precisión las circunstancias de su muerte.