Video | Momento exacto del ataque contra un hombre en el Anillo Vial de Floridablanca

Colombia

Un hecho violento se registró durante la mañana de este martes 29 de septiembre en jurisdicción de Floridablanca, sobre el sector del Anillo Vial que conecta este importante corredor con la zona de Cañaveral. Un hombre perdió la vida luego de ser atacado cuando se encontraba en un establecimiento comercial.

Según información preliminar y lo que se alcanza a observar en una cámara de seguridad del sector, eran aproximadamente las 10:50 de la mañana cuando dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo y se dirigió hacia el punto donde se encontraba la víctima.

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cámaras de seguridad registraron el ataque ocurrido hacia las 10:50 a. m. en el Anillo Vial de Floridablanca. Dos hombres llegaron en moto; uno descendió, atacó a la víctima y ambos huyeron. El hombre falleció en el lugar. Autoridades activaron plan candado. pic.twitter.com/aYJUVvVLfk — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) September 29, 2026

Segundos después, el hombre habría accionado un arma en repetidas oportunidades contra la víctima. Tras el ataque, regresó hasta la motocicleta en la que lo esperaba su acompañante y ambos escaparon del sector. La secuencia quedó registrada por una cámara y el material será clave dentro de las labores investigativas.

La víctima recibió varios impactos y falleció en el lugar de los hechos. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su identidad ni se conocen las circunstancias que estarían detrás del ataque. Tampoco se ha establecido públicamente la ruta que habrían utilizado los responsables durante la huida.

Unidades de criminalística de la Sijín de la Policía acordonaron el lugar y adelantan los actos urgentes, incluida la inspección técnica al cuerpo y la recopilación de elementos que permitan avanzar en la investigación. Posteriormente, el cuerpo será trasladado a Medicina Legal.

De manera paralela, las autoridades activaron un plan candado para intentar ubicar a los dos hombres que aparecen en el registro de seguridad. Los investigadores también analizan las cámaras ubicadas en el sector para establecer su recorrido antes y después del hecho y avanzar en su identificación.

Por ahora, las autoridades no han informado cuál sería el móvil del ataque. El caso permanece bajo investigación y serán los elementos recopilados durante los actos urgentes los que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.