Un viaje de permiso terminó con un policía muerto y otro herido

Santander

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la vía río Ermitaño–La Lizama, jurisdicción de Barrancabermeja, dejó un integrante de la Policía Nacional fallecido y otro uniformado herido.

La persona fallecida fue identificada como el subintendente Raúl Solano Cuevas, mientras que su compañero, un patrullero, resultó lesionado y tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial de Barrancabermeja.

Los dos policías estaban adscritos al Departamento de Policía Antioquia, específicamente a la Subestación de Policía Cristales.

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El accidente se presentó en el sector La Colorada, kilómetro 115+520, cuando los uniformados se movilizaban en una motocicleta de placas RFQ-15E.

Solano Cuevas conducía el vehículo, mientras el patrullero viajaba como parrillero.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, los dos uniformados se encontraban de permiso y se dirigían hacia Cúcuta, desplazándose en sentido sur–norte.

Durante el recorrido, y por circunstancias que continúan bajo investigación, el conductor habría perdido el control de la motocicleta y terminó invadiendo el carril contrario.

En ese momento se produjo la colisión contra un tractocamión que transitaba por el corredor vial.

El subintendente Raúl Solano Cuevas sufrió lesiones de extrema gravedad y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Por su parte, el patrullero recibió atención inicial y fue trasladado a un centro médico para valoración especializada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de sus lesiones.

Entre las hipótesis preliminares que analizan las autoridades aparecen las condiciones de la superficie de la carretera y la reducción de la visibilidad.

El pavimento habría estado húmedo y también se estudia si factores como niebla, lluvia o presencia de humo pudieron afectar la visibilidad de los uniformados antes de la colisión.

Sin embargo, estas circunstancias todavía no han sido establecidas como causa definitiva del accidente.

Las autoridades de tránsito adelantan la inspección y los análisis correspondientes para reconstruir la trayectoria de la motocicleta, establecer las condiciones del corredor vial y determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro.