Tragedia en El Playón: hombre murió en accidente de motocicletas y un joven fue capturado

Santander

Un accidente de tránsito registrado durante la tarde del domingo 25 de octubre dejó una persona fallecida y un joven capturado en el municipio de El Playón, Santander. El hecho ocurrió hacia las 6:55 p. m., en la calle 14 con carrera 6, en el barrio Centro, donde dos motocicletas se vieron involucradas en un siniestro vial.

La víctima fue identificada como Arnulfo Gómez Uribe, de 61 años, quien se movilizaba como acompañante en una de las motocicletas involucradas. El hombre sufrió lesiones de gravedad y, pese a ser trasladado al Hospital Santo Domingo Savio de El Playón, falleció.

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Según información preliminar, uniformados de la Policía Nacional que adelantaban labores de patrullaje recibieron una llamada telefónica alertando sobre el accidente. Al llegar al lugar, encontraron a tres hombres involucrados en el hecho: un motociclista de 62 años y otro de 26, quien transportaba como acompañante a Gómez Uribe.

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Un motociclista terminó capturado

De acuerdo con el reporte conocido, durante el procedimiento adelantado por las autoridades de tránsito municipal se señaló una presunta omisión de la señal de pare en la intersección donde ocurrió el accidente.

En medio de las diligencias, las autoridades procedieron a capturar al conductor de 26 años por el presunto delito de homicidio culposo, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

El joven también fue trasladado al Hospital Santo Domingo Savio para recibir valoración médica y permitir que los funcionarios de tránsito municipal le practicaran la prueba de embriaguez. Hasta el momento, no se conocen los resultados de dicho procedimiento.

Por su parte, las dos motocicletas involucradas quedaron a disposición de las autoridades de tránsito, mientras que el caso fue puesto en conocimiento de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bucaramanga.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente que terminó cobrando la vida de Arnulfo Gómez Uribe. La responsabilidad del conductor capturado deberá ser establecida dentro del proceso judicial.