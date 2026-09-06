Gobernador de Santander Juvenal Díaz envió contundente mensaje al presidente De la Espriella

Santander

El gobernador de Santander, mayor general (r) Juvenal Díaz Mateus, anunció la entrega de nuevas herramientas tecnológicas y vehículos destinados a fortalecer la capacidad operacional del Ejército Nacional en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí.

El anuncio fue realizado durante una entrevista concedida en el Batallón de Infantería N.° 40 Coronel Luciano D’Elhuyar, unidad militar ubicada en San Vicente de Chucurí y perteneciente a la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

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Según explicó el mandatario departamental, el nuevo centro integrado de monitoreo, vigilancia y reacción inmediata cuenta con ocho drones, 18 motocicletas y un vehículo que permitirá extender su capacidad operacional.

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Díaz Mateus señaló que este sistema ayudará a mejorar la vigilancia en la zona, facilitará la reacción de las autoridades y reducirá el desgaste y los riesgos que enfrentan los soldados durante las operaciones.

“Nosotros no solo pedimos seguridad, sino que aportamos a través de recursos como este para dar capacidades a la Fuerza Pública”, manifestó el gobernador.

El mandatario también anunció que próximamente será entregado otro centro de estas características al Ejército Nacional y dos más a la Policía. Además, indicó que el sistema podrá incorporar progresivamente otros componentes tecnológicos.

Entre las posibilidades analizadas se encuentra la adquisición de drones más grandes, con mayor autonomía y alcance, que puedan ser empleados en operaciones ofensivas desarrolladas en diferentes zonas del departamento.

Analizarán amenazas en el Magdalena Medio

Durante sus declaraciones, Juvenal Díaz expresó su respaldo a la política de seguridad del Gobierno nacional y a las operaciones ofensivas adelantadas por la Fuerza Pública.

Asimismo, anunció que se realizará un Consejo Regional de Seguridad para revisar la situación del Magdalena Medio y definir acciones frente a los grupos ilegales que amenazan la tranquilidad de esta región.

El gobernador sostuvo que las autoridades han obtenido resultados importantes durante los últimos días, entre ellos desmovilizaciones, capturas en Sabana de Torres y una operación en el área metropolitana de Bucaramanga que, según informó, dejó más de 20 personas capturadas.

“Hay un ímpetu operacional, hay que mantenernos y explotar esa capacidad que tiene la Fuerza Pública y esa moral combativa que se está recuperando”, expresó Díaz Mateus.

También fueron entregadas obras sociales

La visita del gobernador a San Vicente de Chucurí también incluyó la entrega de diferentes proyectos para beneficiar a las comunidades urbanas y rurales del municipio.

Entre las obras mencionadas se encuentran un proyecto de alcantarillado, trabajos de pavimentación, adecuaciones en la plaza de mercado e intervenciones en el hospital, que logró salir del plan de saneamiento fiscal.

También se entregó una báscula destinada a los campesinos de la región, con la que podrán pesar el ganado y mejorar las condiciones para su comercialización.

Arena Bonita alcanza el 50 %

El gobernador se refirió igualmente al avance de Arena Bonita, uno de los principales proyectos de infraestructura que se ejecutan actualmente en Santander.

De acuerdo con Díaz Mateus, la construcción presenta un avance cercano al 50 % y se desarrolla a buen ritmo. La inauguración estaría proyectada para julio de 2027.

El mandatario considera que Arena Bonita contribuirá a dinamizar la economía, atraer visitantes y fortalecer la realización de eventos en el departamento.