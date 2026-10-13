En video quedó registrado el momento exacto del sicariato en Villa Natalia

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Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que un hombre fue atacado con arma de fuego durante la tarde de este martes 13 de octubre en el barrio Villa Natalia, municipio de Floridablanca, Santander. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Según información preliminar, el hombre caminaba por una vía del sector cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. En las imágenes se observa cómo los presuntos responsables se acercan a la víctima y, aparentemente sin mediar palabra, uno de ellos acciona un arma de fuego en repetidas ocasiones antes de escapar junto a su acompañante.

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Según el video la víctima se desplazaba a pie por la vía cuándo fue abordado cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta y tiene sin mediar palabra le propinaron varios disparos antes de darse a la fuga https://t.co/wzxeFgH4qx — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) October 13, 2026

Tras el ataque, el hombre quedó gravemente herido y fue auxiliado y lo trasladaron en un vehículo hasta un centro médico. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las imágenes de la cámara de vigilancia permiten observar parte de la secuencia del hecho violento, desde el momento en que la víctima se desplazaba a pie hasta la aproximación de la motocicleta en la que viajaban los presuntos atacantes.

Después de lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron al lugar para adelantar las primeras verificaciones y recopilar información que permita establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

Por ahora, las autoridades no han confirmado públicamente los motivos del ataque ni se conocen detalles oficiales sobre la identidad de la víctima. El material audiovisual podría convertirse en un elemento importante para las investigaciones que buscan esclarecer este nuevo hecho de violencia registrado en Floridablanca.































