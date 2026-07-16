Hallaron a un hombre muerto tras un ataque armado en la vía a la Mesa de los Santos

Santander

Un hombre perdió la vida luego de recibir varios impactos de bala durante un hecho violento registrado en la zona rural de la vía que conduce hacia la Mesa de los Santos.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche del miércoles 15 de julio. De acuerdo con la información preliminar, habitantes del sector observaron a una persona gravemente herida sobre la carretera y dieron aviso inmediato a las autoridades.

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Unidades de la Policía se desplazaron hasta el lugar señalado por la comunidad. Al llegar, encontraron a un hombre tendido en la vía, quien ya no presentaba signos vitales debido a las heridas causadas con arma de fuego.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni se conocen detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque. Tampoco se ha informado cuántas personas habrían participado o en qué tipo de vehículo se movilizaban los responsables.

Investigadores de la Sijín realizaron la inspección técnica del lugar, recolectaron elementos materiales probatorios y adelantaron el traslado del cuerpo a Medicina Legal.

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Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad, la recopilación de testimonios y otras labores investigativas para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.