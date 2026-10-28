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Luisa Fernanda terminó muerta en su propia casa: su pareja fue capturada

La mujer fue encontrada sin vida dentro de su vivienda. Su compañero sentimental habría reconocido una agresión y permanece bajo custodia de las autoridades.

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Luisa Fernanda terminó muerta en su propia casa: su pareja fue capturada
Las autoridades investigan la muerte de Luisa Fernanda Bautista Vela en una vivienda de la vereda Foto: captura de pantalla/ Bajo Corozal, zona rural de Gigante, Huila.

Las autoridades del departamento del Huila adelantan una investigación para esclarecer la muerte de Luisa Fernanda Bautista Vela, una mujer que fue encontrada sin vida dentro de una vivienda ubicada en la vereda Bajo Corozal, sector conocido como Mazatlán, en zona rural del municipio de Gigante. Por este hecho fue capturado su compañero sentimental, quien también presentaba lesiones y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

El caso, que es investigado como un posible feminicidio, comenzó a conocerse luego de que las autoridades recibieran una llamada a la línea de emergencias 123, aproximadamente a las 4:29 de la tarde. Según la información preliminar, un hombre solicitó ayuda médica asegurando que se encontraba herido dentro de su residencia y que había ingerido una sustancia presuntamente tóxica.

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Durante la comunicación, el ciudadano también habría manifestado que había agredido a su pareja sentimental, situación que llevó a los uniformados de la Policía Nacional a desplazarse hasta el inmueble para verificar lo sucedido.

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Al ingresar a la vivienda, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Luisa Fernanda Bautista Vela. De acuerdo con los primeros reportes conocidos, la mujer presentaba heridas que habrían sido ocasionadas con un arma cortopunzante, aunque será el Instituto Nacional de Medicina Legal el encargado de establecer las circunstancias y la causa de su fallecimiento.

En el mismo lugar fue encontrado su compañero sentimental quien presentaba una lesión en el abdomen. Según las versiones preliminares, el hombre también habría ingerido una sustancia desconocida, por lo que fue trasladado a la E.S.E. Hospital San Antonio de Gigante, donde recibió atención médica bajo custodia de las autoridades.

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía Nacional y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta la vivienda para adelantar la inspección técnica al cadáver, recopilar elementos materiales probatorios y establecer cómo se desarrollaron los hechos.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos forenses correspondientes, mientras que el hombre quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por su presunta participación en lo ocurrido.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Gigante, Luis Carlos Peña, confirmó que el caso se presentó dentro de una vivienda ubicada en inmediaciones de la vía que conduce hacia el sector de Tres Esquinas. El funcionario indicó que todavía no existe claridad suficiente sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte de la mujer.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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