Pareja de esposos se accidentó en la vía Matanza: cayeron al río Suratá, ella fue arrastrada y murió

Bucaramanga

Nini Yohana Areniz Pabón fue identificada como la mujer que perdió la vida en el grave accidente de tránsito registrado en la vía que comunica a Matanza con Bucaramanga, a la altura del kilómetro 7, en el sector conocido como La Represa. La mujer viajaba como acompañante de su esposo, Víctor Julio Rangel Silva, quien resultó gravemente lesionado.

La pareja se desplazaba desde Matanza hacia Bucaramanga a bordo de una motocicleta marca Bera, de placas MCW-63H, cuando ocurrió el siniestro. Nini Yohana era oriunda de Suratá y se movilizaba como parrillera en el vehículo conducido por su esposo.

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Según información preliminar, por circunstancias que todavía son materia de investigación, Víctor Julio habría perdido el control de la motocicleta mientras transitaban por este tramo de la carretera. El vehículo salió de la vía y ambos cayeron hacia una pendiente de aproximadamente 15 metros de profundidad, en una zona ubicada junto al río Suratá.

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Las primeras versiones conocidas señalan que, tras salirse de la carretera, Víctor Julio cayó sobre una zona con árboles y vegetación, elementos que habrían ayudado a detener su caída y evitar que continuara rodando hasta el cauce del río. A pesar de ello, sufrió lesiones de consideración y requirió atención inmediata.

La situación de Nini Yohana fue diferente. De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría caído directamente hacia el río Suratá y durante la caída sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Posteriormente, la corriente habría arrastrado su cuerpo algunos metros, dificultando el acceso de quienes intentaban prestarle ayuda.

Habitantes y personas que se encontraban en el sector fueron los primeros en reaccionar ante el accidente y trataron de auxiliar a la pareja mientras daban aviso a los organismos de emergencia. Una ambulancia llegó posteriormente al punto y el conductor de la motocicleta fue atendido y trasladado hacia un centro asistencial.

Debido a que las víctimas quedaron varios metros por debajo del nivel de la carretera y en una zona de difícil acceso, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. Los socorristas descendieron hasta la parte baja para apoyar las labores de rescate y recuperación.

Nini Yohana Areniz Pabón no logró sobrevivir a las graves lesiones sufridas durante el accidente. Su cuerpo permaneció en el sector mientras se adelantaban las maniobras necesarias para recuperarlo y posteriormente realizar las diligencias judiciales correspondientes.

Unidades de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga quedaron a cargo de la inspección técnica y del procedimiento relacionado con el cuerpo, que posteriormente será trasladado a Medicina Legal para los trámites de rigor.

Las autoridades deberán establecer con precisión qué provocó que Víctor Julio Rangel Silva perdiera el control de la motocicleta, además de revisar las condiciones de la carretera, la velocidad del vehículo y demás factores que pudieron intervenir en el accidente.