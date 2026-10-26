“Si algo me pasa, fue él”: la advertencia que habría hecho Gerlein antes de ser asesinada en Santander

Santander

La familia de Gerlein Giovanna Joya Ibáñez, de 22 años, exige justicia por la muerte de la joven, quien recibió un disparo en la cabeza cuando se desplazaba hacia su lugar de trabajo, en zona rural del municipio de Puerto Wilches, Santander. Sus seres queridos aseguran que, desde hacía algún tiempo, la muchacha venía recibiendo presuntas amenazas de quien había sido su pareja sentimental, una situación que ahora piden investigar a fondo para esclarecer lo sucedido.

Gerlein era recordada por sus familiares como una joven alegre, trabajadora y llena de sueños, que buscaba salir adelante y construir un mejor futuro. Según sus allegados, meses atrás había decidido terminar su relación sentimental debido a situaciones de irrespeto y presuntas agresiones. Incluso, aseguran que les había manifestado que, si algo llegaba a sucederle, responsabilizaba a su expareja, una advertencia que hoy cobra especial importancia dentro de las investigaciones.

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Los hechos ocurrieron en el sector del kilómetro 16, en la vía que comunica con Puerto Wilches, cuando la joven había salido desde la vereda San Claver con destino a su trabajo. Según información preliminar, un testigo que transitaba por el mismo sector habría observado a Gerlein conversando con un hombre que, al parecer, sería su exnovio. El ciudadano continuó su recorrido y, minutos después, fue alcanzado por un motociclista que se desplazaba a alta velocidad que seria el mismo hombre que habia visto atras, pero la joven ya no iba con él.

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Esta versión forma parte de los elementos que deberán ser verificados por las autoridades, encargadas de reconstruir los últimos momentos de Gerlein antes de resultar gravemente herida. Lo que inicialmente fue reportado como un posible accidente de tránsito terminó convirtiéndose en una investigación por un presunto homicidio, luego de establecerse que la joven presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego.

Debido a la gravedad de las lesiones, Gerlein fue trasladada inicialmente a un centro asistencial de Puerto Wilches y posteriormente remitida a Bucaramanga, donde permaneció bajo atención médica especializada. Sin embargo, el daño ocasionado por los disparos fue irreversible y los médicos determinaron su muerte cerebral, noticia que dejó devastados a sus familiares, quienes mantenían la esperanza de que pudiera recuperarse.

En medio de esta difícil situación, sus seres queridos tomaron una decisión que ha conmovido a la comunidad. Autorizaron la donación de sus órganos y tejidos, con la esperanza de brindar una nueva oportunidad de vida a otras personas que necesitan un trasplante o algún procedimiento médico especializado. De acuerdo con la información conocida, esta decisión podría beneficiar a cerca de 30 personas.

Para su familia, Gerlein era mucho más que una joven de 22 años. Era una muchacha llena de ilusiones, que disfrutaba compartir con sus seres queridos y que tenía numerosos proyectos por cumplir. Sus allegados la recuerdan con especial cariño por su alegría y la forma como enfrentaba la vida.

“Como familia nos duele este acto aberrante de violencia, ya que ella era una persona llena de vida, ilusiones y sueños. La llamábamos de cariño la niña de la sonrisa y los ojos más bellos del mundo”, expresaron sus familiares, quienes hoy sienten un profundo vacío por su ausencia.

El domingo 25 de octubre se realizaron las exequias de Gerlein, en medio de la tristeza de familiares, amigos y habitantes de Puerto Wilches que se han unido para rechazar lo sucedido. Durante los últimos días, su muerte ha despertado indignación en el municipio, especialmente por las denuncias sobre las presuntas amenazas que habría recibido antes del ataque.

Ante esta situación, la Administración Municipal convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad, con participación del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para analizar lo ocurrido y coordinar las acciones encaminadas a esclarecer el crimen registrado en el kilómetro 16.

Durante el encuentro, las autoridades anunciaron una recompensa para quienes suministren información veraz que permita identificar y ubicar a los responsables. Asimismo, el alcalde de Puerto Wilches rechazó lo sucedido y manifestó que este tipo de hechos violentos contra las mujeres no pueden continuar presentándose en el municipio.

Por ahora, las autoridades deberán establecer si las presuntas amenazas denunciadas por la familia tienen relación directa con el ataque, así como determinar quién disparó contra la joven y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su muerte. Aunque sus allegados han señalado a quien sería su expareja sentimental, cualquier responsabilidad deberá ser establecida mediante las investigaciones y las pruebas recopiladas por la Fiscalía.

Como parte del rechazo ciudadano, para este jueves 29 de octubre fue convocada una marcha pacífica en Puerto Wilches, con la que familiares y habitantes buscan exigir justicia por Gerlein y enviar un mensaje contra la violencia hacia las mujeres. La concentración está prevista para las 4:30 de la tarde en el Coliseo Los Almendros, desde donde los participantes iniciarán una caminata vestidos con camisetas blancas y llevando velas como símbolo de solidaridad.

Las autoridades también hicieron un llamado a las personas que tengan información sobre lo ocurrido para que la suministren a través de las líneas 317 249 3402, 315 354 5342 o mediante la línea de emergencias 123, garantizando la reserva de quienes puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Gerlein Giovanna Joya Ibáñez mantiene firme su exigencia de justicia. Sus seres queridos esperan que se conozca la verdad y que los responsables respondan ante las autoridades, pues aseguran que nada podrá devolverles a aquella joven trabajadora, alegre y llena de sueños, a quien recordarán siempre como la niña de la sonrisa y los ojos más bellos del mundo.