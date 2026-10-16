- Ataque con drones explosivos dejó dos policías heridos y graves daños

Colombia

Momentos de angustia se vivieron en el municipio de Palermo, Huila, luego de que la estación de Policía fuera blanco de un ataque con drones cargados de explosivos. El hecho se registró hacia las 11:02 de la mañana del jueves 15 de octubre, cuando varias detonaciones sorprendieron a los uniformados y a los habitantes que se encontraban en inmediaciones del parque principal.

De acuerdo con la información conocida, durante el ataque fueron utilizados al menos tres drones acondicionados para transportar explosivos, los cuales fueron dirigidos hacia las instalaciones policiales. Como consecuencia de las detonaciones, dos uniformados resultaron heridos por esquirlas y tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales de Neiva, donde recibieron atención médica. Según los reportes conocidos, ambos se encontraban fuera de peligro.

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La fuerza de las explosiones también ocasionó daños materiales en la estación de Policía, una vivienda cercana y algunas instalaciones del Palacio de Justicia. Ante el riesgo que representaba la situación, las autoridades ordenaron evacuar preventivamente la Alcaldía municipal, ubicada en el mismo sector, mientras se verificaba la posible presencia de otros artefactos explosivos.

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Tras lo ocurrido, las autoridades departamentales y municipales adelantaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar las medidas que permitan evitar nuevos ataques. Entre las decisiones anunciadas se encuentra una recompensa de hasta 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes suministren información que permita identificar y ubicar a los responsables. También se establecieron restricciones para el uso de drones no autorizados dentro del casco urbano.

Aunque las primeras investigaciones apuntan a una posible participación de estructuras disidentes de las Farc, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente qué organización estaría detrás del atentado. Las autoridades continúan recopilando información y elementos materiales probatorios para esclarecer lo sucedido.

El ataque ha generado preocupación entre los habitantes de Palermo, especialmente por haberse presentado en una zona céntrica donde funcionan varias entidades públicas y permanecen numerosos ciudadanos durante el día. Las autoridades mantienen las investigaciones y refuerzan las medidas de seguridad en el municipio.