Allanaron la cárcel donde está alias ‘Pichi’ y encontraron millonaria suma de dinero

Santander

Un nuevo episodio de controversia rodea la cárcel de La Dorada, en Caldas, donde permanece recluido Óscar Camargo Ríos, conocido como alias ‘Pichi’ y señalado durante años como uno de los principales cabecillas de estructuras delincuenciales de Bucaramanga. En las últimas horas se conoció que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron un allanamiento que dejó como resultado el hallazgo de $8 millones en efectivo, además de documentos y equipos electrónicos.

El procedimiento, revelado inicialmente por Noticias RCN el viernes 23 de octubre, tuvo una particularidad: los investigadores no ingresaron a las celdas de los internos, sino que concentraron las diligencias en las oficinas administrativas y los alojamientos de los directivos del establecimiento penitenciario. Allí encontraron el dinero, representado en billetes de $100.000, cuya procedencia ahora será objeto de investigación.

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Durante el operativo también fueron recopilados documentos y dispositivos electrónicos que serán analizados para establecer si existen elementos relacionados con posibles hechos de corrupción dentro de la cárcel. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado a quién pertenecían los recursos ni han determinado que el hallazgo constituya una conducta delictiva.

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El allanamiento se conoció después de las revelaciones sobre un presunto procedimiento estético al que se habría sometido alias ‘Pichi’ dentro del establecimiento carcelario. El hombre, condenado a 52 años de prisión, habría recibido atención de personal médico externo que ingresó al penal durante mayo y junio de 2026.

De acuerdo con documentos divulgados por Noticias RCN, el 25 de mayo el director de la cárcel, mayor Edgar Pérez, autorizó el ingreso de una médica estética y 39 elementos destinados a una valoración y posibles tratamientos, entre ellos jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica y otros insumos especializados.

Posteriormente, en junio, también se habría autorizado la entrada de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para brindar atención dermatológica al interno. La administración del establecimiento confirmó que los permisos fueron tramitados a partir de una solicitud presentada mediante un derecho de petición por el abogado del condenado.

Estos hechos han generado interrogantes sobre los controles para el ingreso de personal externo y las condiciones en las que se habría prestado dicha atención médica. Sin embargo, todavía no se ha establecido que el dinero encontrado durante el allanamiento esté relacionado con esas autorizaciones.

Director de la cárcel también enfrenta investigación disciplinaria

El mayor Edgar Pérez, actual director del establecimiento penitenciario de La Dorada, también es investigado por la Procuraduría General de la Nación por una controversia anterior relacionada con una parranda vallenata realizada en la cárcel de Itagüí, centro penitenciario que dirigió antes de asumir sus funciones en Caldas.

Por ahora, la Fiscalía deberá determinar la procedencia de los $8 millones encontrados y establecer si los documentos y dispositivos incautados permiten identificar posibles irregularidades administrativas o responsabilidades penales.

El caso mantiene nuevamente la atención sobre la cárcel de La Dorada y las condiciones de reclusión de alias ‘Pichi’, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.