Una discusión por viejas diferencias terminó con un hombre muerto en Santander

Santander

Un hecho de intolerancia terminó en tragedia en zona rural de Aratoca, Santander. Un hombre de 31 años perdió la vida luego de resultar herido con arma blanca en medio de una riña registrada en la vereda Clavellinas, sector de la escuela.

La víctima fue identificada como Óscar Javier Acevedo Parra, quien al parecer habría sostenido una discusión con otro joven con quien ya se habían presentado diferencias anteriormente.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, habitantes del sector alertaron a la Policía sobre una riña que se estaba presentando cerca de la escuela de la vereda Clavellinas. Cuando la patrulla llegó al lugar, fue informada de que el hombre herido había sido trasladado en una motocicleta por un particular.

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Minutos después, los uniformados ubicaron a Óscar Javier sobre la vía pública, en inmediaciones del sector de la farmacia de Aratoca. Hasta ese punto llegó una ambulancia para prestarle los primeros auxilios y trasladarlo al centro asistencial del municipio.

Sin embargo, debido a la gravedad de la herida sufrida, el hombre ingresó al hospital sin signos vitales.

Tras conocerse el homicidio, unidades de la Policía Nacional y del Ejército iniciaron labores de búsqueda para ubicar al presunto responsable del ataque.

Según la información preliminar disponible, durante la madrugada de este domingo el joven señalado de participar en la riña se presentó voluntariamente ante las autoridades.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía en San Gil, donde continuará el proceso correspondiente por el delito de homicidio.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias que originaron la discusión y determinar lo ocurrido antes de la agresión que terminó con la muerte de Óscar Javier Acevedo Parra.