El mejor colegio de Colombia está en Bucaramanga: este fue el puntaje que lo llevó al primer lugar.

Bucaramanga

Bucaramanga vuelve a destacarse a nivel nacional por sus resultados académicos. El Colegio Bilingüe Divino Niño alcanzó el primer lugar en un ranking nacional elaborado a partir de las pruebas Saber 11 de 2026, tras obtener un promedio de 404 puntos sobre 500 posibles. La clasificación tuvo en cuenta los resultados de más de 14.000 instituciones educativas públicas y privadas de los calendarios A y B, convirtiendo este reconocimiento en un motivo de orgullo para la comunidad educativa de Santander.

Detrás de este resultado se encuentra una institución con 81 años de trayectoria, que ha fortalecido su modelo educativo mediante la disciplina, el pensamiento crítico y el acompañamiento de las familias. La rectora Alba Rocío Villamizar Téllez destacó que este logro es producto del trabajo conjunto entre estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, quienes han contribuido al fortalecimiento de la calidad académica y la formación integral de los jóvenes.

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Uno de los aspectos que distingue al colegio es su programa académico internacional de Cambridge, que complementa la formación colombiana con asignaturas como biología, química, gestión ambiental y perspectivas globales desde los primeros grados de primaria. A esto se suma su enfoque bilingüe, con el que, según lo informado por la institución, más del 90 % de sus estudiantes alcanzó el nivel C1 de inglés, una competencia avanzada que les permite desenvolverse en contextos académicos internacionales.

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Este reconocimiento no es un hecho aislado. Durante los últimos años, el Colegio Bilingüe Divino Niño ha permanecido entre las instituciones con mejores resultados académicos del país y en 2023 también alcanzó el primer lugar en una clasificación nacional. El resultado de 2026 ratifica la trayectoria educativa del plantel y pone nuevamente a Bucaramanga como referente de excelencia académica en Colombia.