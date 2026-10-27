Brasil cancela los pasaportes de Flávio Bolsonaro tras incumplir orden judicial

Internacional

La Policía Federal de Brasil canceló este martes 27 de octubre los pasaportes del senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, luego de que incumpliera una orden del Supremo Tribunal Federal que le exigía entregar sus documentos de viaje en un plazo de 24 horas.

La decisión fue impartida por el magistrado Alexandre de Moraes, quien el lunes 26 de octubre ordenó al dirigente político entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar territorio brasileño. El plazo venció durante la mañana del martes sin que el senador acudiera a las autoridades, por lo que sus documentos ordinario y diplomático fueron cancelados en los sistemas oficiales

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Investigan su paradero y una posible salida de Brasil

La medida se produce dos días después de que Flávio Bolsonaro perdiera la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, quien consiguió su reelección el domingo 25 de octubre.

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El senador es investigado en un proceso relacionado con presunto lavado de dinero, señalamientos que ha rechazado. La Policía Federal comunicará al magistrado Alexandre de Moraes el incumplimiento de la orden judicial.

Entretanto, versiones periodísticas señalan que Bolsonaro habría salido de Brasil a través de la frontera con Argentina, con la intención de viajar a Estados Unidos. Aunque Reuters informó que fuentes cercanas al dirigente señalaron que se dirigía a territorio estadounidense, inicialmente las autoridades brasileñas no registraban formalmente su salida del país.

Hasta ahora, la cancelación de los pasaportes no equivale a una orden de captura. Las autoridades deberán determinar si el dirigente abandonó Brasil y establecer las consecuencias judiciales de haber incumplido la disposición del Supremo Tribunal Federal.