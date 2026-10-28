Choque de dos trenes en España deja más de 60 muertos

Internacional

Una tragedia ferroviaria sacude a España este miércoles 28 de octubre de 2026, luego de que dos trenes de alta velocidad colisionaran en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, dejando un saldo preliminar de al menos 68 personas fallecidas y decenas de heridos, entre ellos varios de gravedad.

El accidente se registró sobre las 8:54 de la mañana, hora local, en inmediaciones de la estación de Urda, en el kilómetro 118 de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla. En el hecho estuvieron involucrados un tren AVE de la empresa Renfe y otro de la compañía Iryo, que transportaban en conjunto a 544 pasajeros.

Publicidad

De acuerdo con los primeros reportes, el tren de Renfe, que llevaba 397 pasajeros, habría impactado por detrás al convoy de Iryo, en el que viajaban 147 personas, incluido un bebé, y que se encontraba detenido sobre la vía. La fuerza del choque provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales terminaron cayendo por un terraplén.

Publicidad

La magnitud de la emergencia obligó a desplegar un amplio operativo de rescate con la participación de bomberos, Guardia Civil, equipos sanitarios, Protección Civil y unidades militares especializadas. Los organismos de socorro trabajan en la recuperación de las víctimas y el traslado de los heridos hacia diferentes hospitales.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó que el balance preliminar ascendió a 68 fallecidos y al menos 50 heridos graves. Sin embargo, advirtió que la cifra podría aumentar debido a que todavía se adelantan labores de búsqueda entre los vagones afectados.

Investigan posible falla en el sistema ferroviario

Las primeras investigaciones apuntan a una avería en el sistema de señalización ferroviaria LZB, registrada minutos antes del accidente, que habría obligado a detener varios trenes. Posteriormente, desde el centro de control se habría autorizado la reanudación de la marcha de uno de los convoyes cuando el otro permanecía detenido.

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, cuestionó las circunstancias en las que se habría autorizado el movimiento del tren, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las causas exactas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.

Como consecuencia de la tragedia, la empresa administradora de infraestructura ferroviaria Adif suspendió la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras continúan los trabajos de emergencia.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda oficial para seguir de cerca la situación y expresar su solidaridad con las familias de las víctimas.