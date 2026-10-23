El HIC es el hospital más inteligente de Colombia y está entre los 10 mejores de Latino

Santander

Santander vuelve a destacarse en el escenario internacional de la salud. El Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Piedecuesta, fue reconocido como el hospital más inteligente del país y el noveno de Latinoamérica, de acuerdo con el ranking World’s Best Smart Hospitals 2027, elaborado por la revista estadounidense Newsweek y la firma Statista.

La institución, perteneciente a la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), también logró ubicarse en el puesto 277 del mundo, un reconocimiento que destaca su apuesta por la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la modernización de los servicios médicos para mejorar la atención de los pacientes.

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Este listado internacional reconoce a hospitales de diferentes países por sus avances en transformación digital, integración de tecnologías y desarrollo de herramientas que contribuyen a fortalecer la seguridad y eficiencia de los procesos asistenciales.

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Inteligencia artificial que transforma la atención médica

Uno de los principales avances del HIC es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por la propia institución. Entre ellas se encuentra MOE, un sistema diseñado para monitorear pacientes y detectar situaciones de riesgo que requieren atención oportuna del personal médico.

Según cifras del hospital, esta tecnología se ha asociado con una disminución cercana al 34 % en la ocurrencia de caídas de pacientes. También cuenta con SAHISmart, una solución que facilita la elaboración de registros clínicos y permite reducir el tiempo dedicado a procesos administrativos durante las consultas médicas.

A estas herramientas se suma una historia clínica electrónica integrada con servicios de laboratorio, farmacia e imágenes diagnósticas. El HIC es el único hospital colombiano que cuenta con el nivel 7 del modelo HIMSS EMRAM, la máxima categoría internacional de madurez digital en historia clínica electrónica, reconocimiento que obtuvo en 2022 y recertificó en diciembre de 2025.

Cirugía robótica y tecnología de última generación

La innovación también ha llegado a los quirófanos. El Hospital Internacional de Colombia utiliza el sistema robótico Mako, con el que ha realizado más de 700 intervenciones ortopédicas, y la tecnología Mantra 3, que recientemente completó sus primeros 100 procedimientos.

Además, dispone de una farmacia robotizada, herramientas de telemedicina y sistemas digitales que permiten mejorar el seguimiento de los tratamientos y fortalecer la seguridad de los pacientes.

Para Heyson Montesino, director de Salud Digital de la FCV, estos resultados son fruto del trabajo conjunto de los profesionales médicos, administrativos y tecnológicos de la institución. El directivo aseguró que uno de los próximos objetivos es lograr que el HIC se ubique entre los 100 hospitales inteligentes más destacados del mundo.

Con este reconocimiento, el Hospital Internacional de Colombia continúa posicionando a Santander como un referente de innovación médica, demostrando que desde la región se desarrollan tecnologías y modelos de atención capaces de alcanzar reconocimiento internacional.