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Reportan ataque con granada contra la cárcel de mujeres de Bucaramanga: explosión encendió las alarmas

El artefacto habría sido lanzado cerca de la garita 7 del centro penitenciario de Chimitá. La Policía desplegó personal especializado en antiexplosivos.

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Reportan ataque con granada contra la cárcel de mujeres de Bucaramanga: explosión encendió las alarmas
Imágenes conocidas tras la explosión reportada durante la noche del martes 27 de octubre en inmediaciones de la cárcel de mujeres de Chimitá, Bucaramanga. Foto: Blu Radio/Javier

Momentos de tensión se vivieron durante la noche del martes 27 de octubre en las instalaciones de la Cárcel de Mujeres de Bucaramanga, ubicada en el sector de Chimitá, luego de que se reportara la detonación de un artefacto explosivo que habría sido lanzado desde el exterior del establecimiento penitenciario. El hecho ocurrió aproximadamente entre las 10:40 y las 11:00 de la noche, generando preocupación por la seguridad de las mujeres privadas de la libertad y del personal encargado de la vigilancia del centro carcelario.

De acuerdo con información preliminar conocida por Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia, el artefacto, que sería una granada, detonó en inmediaciones de la garita número 7. Tras conocerse lo sucedido, la Policía Metropolitana de Bucaramanga dispuso el desplazamiento de funcionarios especializados en antiexplosivos para realizar una inspección del lugar, verificar las condiciones de seguridad y recopilar información que permita esclarecer las circunstancias en las que se registró este presunto ataque.

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Este medio también recibió el testimonio de un familiar de una de las internas, quien manifestó que logró comunicarse con su sobrina durante las primeras horas de la mañana de este miércoles 28 de octubre. Según su relato, la mujer le confirmó que durante la noche anterior se había presentado una explosión en el establecimiento penitenciario y expresó preocupación por supuestas amenazas que habrían llegado previamente, similares a las denunciadas en los últimos meses alrededor de la cárcel de Palogordo, en Girón.

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"Acabo de hablar con mi sobrina, ella está detenida en la cárcel de Chimitá y me dice que anoche tiraron una granada, después de que llegaran unas amenazas similares a las que tuvieron en la cárcel de Palogordo", señaló el familiar en su comunicación con este medio. Esta versión sobre posibles intimidaciones previas deberá ser verificada por las autoridades, pues hasta el momento no se ha establecido si existe alguna relación entre las amenazas denunciadas en otros establecimientos penitenciarios y lo ocurrido durante la noche del martes.

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