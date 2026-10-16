Presunto intercambio de disparos en una finca dejó a Freddy Rivas muerto.

Colombia

Un hecho de violencia registrado durante la tarde del jueves 15 de octubre dejó una persona fallecida en zona rural del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. La víctima fue identificada como Freddy Manuel Rivas, quien, según la información preliminar, perdió la vida en medio de un presunto intercambio de disparos ocurrido al interior de una finca ubicada en el corregimiento de Santa Elena.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, el hombre se encontraba en la propiedad rural cuando se presentó una situación que terminó con su fallecimiento. Por ahora, no se han establecido las circunstancias que dieron origen a los hechos ni quiénes habrían participado en el supuesto enfrentamiento, por lo que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.

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Se conoció que Freddy Manuel Rivas residía en el barrio Villa del Rosario, en el municipio de Palmira. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado mayores detalles sobre las razones por las que se encontraba en la finca ni sobre las actividades que realizaba antes de que ocurriera el hecho violento.

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Tras recibir el reporte de lo sucedido, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y recopilar elementos materiales probatorios que permitan reconstruir lo ocurrido. Estas diligencias serán fundamentales para determinar cómo se produjo la muerte y establecer si existen otras personas involucradas.

Aunque las primeras versiones hacen referencia a un posible intercambio de disparos, esta información deberá ser corroborada mediante las investigaciones. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente si la víctima participó en el presunto enfrentamiento o si se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

El caso continúa bajo investigación y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles que permitan esclarecer lo ocurrido en esta zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca.