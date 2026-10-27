Salió a festejar su cumpleaños con su familia: al día siguiente encontraron su cuerpo

Tolima

Lo que debía ser una celebración especial terminó en una dolorosa tragedia para una familia en el departamento del Tolima. Cristian Camilo Guzmán Mesa, un joven de 27 años, perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente del río Saldaña, donde se encontraba compartiendo con sus familiares y allegados durante un tradicional paseo de olla organizado con motivo de su cumpleaños.

El hecho ocurrió el domingo 25 de octubre de 2026, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, en inmediaciones de la vereda San Agustín. De acuerdo con la información conocida por medios locales, Cristian Camilo disfrutaba de la jornada de integración cuando, por circunstancias que todavía son materia de esclarecimiento, terminó en las aguas del afluente y fue arrastrado por la fuerte corriente, sin que lograra salir por sus propios medios.

Publicidad

La emergencia generó momentos de angustia entre sus familiares, quienes inicialmente intentaron establecer su paradero y solicitaron apoyo a personas de la zona. La fuerza del río, cuyo caudal había aumentado debido a las lluvias registradas en el departamento, complicó las labores de búsqueda y aumentó la preocupación por la suerte del joven.

Publicidad

Tras conocerse la desaparición, familiares y pescadores de la región iniciaron recorridos por diferentes sectores del río Saldaña, con la esperanza de encontrar con vida a Cristian Camilo. La búsqueda se concentró inicialmente en las inmediaciones de la vereda San Agustín y posteriormente se extendió a otros puntos del afluente.

A las labores se sumaron voluntarios de la Defensa Civil Colombiana de los municipios de Guamo, El Espinal y Melgar, quienes realizaron inspecciones a lo largo del río y coordinaron esfuerzos con habitantes de la zona para tratar de localizar al desaparecido.

La preocupación aumentaba con el paso de las horas debido a las condiciones del afluente. Mientras los organismos de socorro adelantaban los recorridos, familiares y allegados mantenían la esperanza de obtener noticias sobre el paradero del joven, cuya desaparición había ocurrido precisamente durante la celebración de su cumpleaños.

Después de una jornada de búsqueda que se prolongó hasta el lunes 26 de octubre, pescadores de la región localizaron el cuerpo de Cristian Camilo en aguas del río Saldaña, en jurisdicción del municipio de El Guamo.

El hallazgo se produjo aproximadamente hacia el mediodía, luego de que las labores de rastreo abarcaran diferentes puntos de la cuenca. Posteriormente, familiares del joven realizaron un reconocimiento visual del cuerpo, mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades.