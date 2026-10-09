Giro en el escándalo de la UNGRD: Iván Name y Andrés Calle recuperarán su libertad

Política

Una nueva decisión judicial marca el rumbo del proceso por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este viernes 9 de octubre de 2026, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad provisional de Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. Los excongresistas permanecían privados de la libertad por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con recursos públicos de esa entidad. La determinación se produjo por vencimiento de términos, luego de que transcurriera el plazo legal sin que concluyera la audiencia de juzgamiento.

La decisión fue adoptada después de que los magistrados analizaran el tiempo transcurrido desde que quedó en firme la resolución de acusación contra ambos excongresistas. Según lo establecido por el alto tribunal, habían pasado 12 meses sin que culminara la etapa correspondiente del proceso, situación que permitió aplicar la causal de libertad provisional contemplada en el numeral quinto del artículo 365 de la Ley 600 de 2000. La Corte también evaluó que no existieran maniobras dilatorias atribuibles a los procesados o a sus abogados que impidieran conceder este beneficio judicial.

Aunque la orden representa un cambio importante en la situación jurídica de los dos excongresistas, su salida de prisión no será automática. La Corte Suprema estableció que cada uno deberá constituir una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y suscribir un acta de compromiso mediante la cual se obligan a comparecer cuando sean requeridos por las autoridades judiciales. Una vez cumplidos estos requisitos y verificado que no existan otras órdenes de detención en su contra, podrán hacerse efectivas las boletas de libertad dirigidas al establecimiento penitenciario La Picota, en Bogotá, donde permanecían recluidos.

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El alto tribunal aclaró que el hecho de no haber culminado la audiencia de juzgamiento no significa necesariamente que el proceso haya permanecido inactivo. Durante este periodo se han adelantado diferentes diligencias relacionadas con la recepción de testimonios y la recopilación de pruebas documentales necesarias para esclarecer los hechos investigados. Sin embargo, al cumplirse el plazo establecido por la legislación procesal, se configuró la causal que permitió conceder la libertad provisional. Esta determinación no pone fin al proceso ni significa que los exfuncionarios hayan sido declarados inocentes o responsables.

Los nombres de Iván Name y Andrés Calle quedaron vinculados a uno de los mayores escándalos de presunta corrupción relacionados con recursos destinados a la atención de emergencias en Colombia. El caso surgió a partir de las irregularidades denunciadas en la contratación de carrotanques para suministrar agua potable a comunidades de La Guajira, situación que posteriormente dio lugar a investigaciones sobre posibles pagos irregulares a funcionarios y dirigentes políticos. Las revelaciones generaron investigaciones judiciales que involucraron a antiguos directivos de la UNGRD y a diferentes figuras de la política nacional.

De acuerdo con las declaraciones conocidas dentro del proceso, los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla señalaron que presuntamente se habrían entregado 3.000 millones de pesos a Iván Name y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle. Según esa versión, estos recursos estarían relacionados con supuestos acuerdos para facilitar el trámite de iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso de la República. Estas afirmaciones hacen parte del material investigado por las autoridades judiciales y deberán ser valoradas dentro del proceso antes de establecer cualquier responsabilidad penal.

El proceso judicial continuará

La libertad provisional concedida a los expresidentes del Congreso no significa el cierre del expediente relacionado con el escándalo de la UNGRD. Tanto Iván Name como Andrés Calle continuarán vinculados al proceso penal y deberán atender los llamados de la Corte Suprema de Justicia mientras avanzan las actuaciones pendientes. La investigación busca determinar si existieron acuerdos irregulares, movimientos de recursos públicos o beneficios indebidos relacionados con las decisiones que se tramitaban desde el Congreso de la República.

La decisión abre un nuevo capítulo en este caso de relevancia nacional, en el que las autoridades judiciales deberán garantizar tanto el esclarecimiento de los hechos como el respeto por los derechos procesales de los investigados. Ahora se espera que los excongresistas cumplan los requisitos establecidos para recuperar su libertad y que el juicio continúe hasta que exista una decisión de fondo sobre las acusaciones.