Seis funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja fueron suspendidos: investigan contratos millonarios

Barrancabermeja

Una investigación por presuntas irregularidades en contratos que superan los $107.000 millones terminó con la suspensión provisional de seis funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja, Santander. La decisión fue adoptada por la Personería Distrital y obligó a la administración del alcalde Jonathan Vásquez a realizar cambios en varias de sus dependencias.

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La medida, conocida durante los primeros días de noviembre, establece que los servidores públicos deberán permanecer separados de sus cargos durante tres meses, sin recibir remuneración, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias.

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El proceso está relacionado con cuatro proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, destinados a obras educativas, infraestructura vial y generación de energía solar.

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Según la información conocida, el organismo de control busca establecer si se presentaron irregularidades en los procedimientos administrativos y contractuales, especialmente en decisiones adoptadas durante la vigencia de la Ley de Garantías.

Entre los afectados por la decisión se encuentran funcionarios que ocupaban cargos estratégicos dentro de la administración distrital.

La Personería determinó que los seis funcionarios deberán permanecer apartados temporalmente de sus responsabilidades mientras se adelantan las actuaciones correspondientes.

Sin embargo, la suspensión no significa que se haya demostrado su responsabilidad en los hechos investigados.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la cuantía de los proyectos examinados, cuyo valor conjunto asciende aproximadamente a $107.420 millones.

Entre las iniciativas aparecen la construcción de granjas solares, intervenciones en infraestructura vial y obras relacionadas con las instituciones educativas Los Laureles y 26 de Marzo.

Las investigaciones buscan establecer si los procedimientos utilizados para aprobar los proyectos, designar a sus ejecutores y adelantar la contratación cumplieron las disposiciones legales.

También se revisan posibles irregularidades relacionadas con la aplicación de la Ley de Garantías.

Por ahora, no existe una decisión definitiva que establezca responsabilidades disciplinarias por estos hechos.

El proceso también podría tener nuevas implicaciones para la administración distrital.

De acuerdo con la información conocida, la Personería dispuso remitir documentación a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe posibles conductas de relevancia penal relacionadas con los proyectos investigados.

En esta actuación fueron mencionados el alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y la exalcaldesa encargada Ingrid Julieth Armesto Salgado.

No obstante, esta remisión no constituye una imputación ni significa que se haya determinado responsabilidad penal de los mencionados.

Ante la suspensión de los seis funcionarios, el alcalde Jonathan Vásquez realizó designaciones temporales mediante el Decreto 590, con el propósito de garantizar el funcionamiento de las dependencias involucradas.

De esta manera, la administración busca mantener la continuidad de los procesos institucionales mientras se resuelve la situación de los servidores públicos.

La investigación continuará bajo la responsabilidad de la Personería Distrital, que deberá determinar si existieron faltas disciplinarias y establecer las eventuales responsabilidades individuales.

El caso pone nuevamente la atención sobre el manejo de los recursos públicos en Barrancabermeja, especialmente por los montos de los contratos examinados y el número de funcionarios involucrados.