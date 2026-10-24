Millonario préstamo desata investigación contra alcalde y concejal de Villanueva

Judicial

Un proceso judicial por presuntos hechos de corrupción tiene bajo la lupa al alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez Mancilla, y al concejal Fredy Albeyro Pineda Vesga, quienes fueron capturados por investigadores de la Policía Nacional en medio de una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción de Bogotá.

Las detenciones se realizaron el martes 20 de octubre. El mandatario municipal fue ubicado en Bucaramanga, mientras que el concejal fue capturado en Villanueva, mediante procedimientos adelantados por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en cumplimiento de órdenes judiciales.

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De acuerdo con información conocida sobre el proceso, la investigación estaría relacionada con un supuesto ofrecimiento de dinero a integrantes del Concejo Municipal para conseguir la aprobación de un crédito por $2.726 millones. En la audiencia de control de garantías se habría atribuido a los funcionarios el delito de cohecho por dar u ofrecer, aunque esta actuación todavía requiere confirmación documental oficial.

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El caso tiene como antecedente el Proyecto de Acuerdo 019 de 2026, presentado por la administración municipal con el propósito de obtener autorización para contratar un empréstito destinado a financiar obras de pavimentación en los barrios Cristo Rey y Nelson Gómez Quintero.

La propuesta contemplaba un préstamo de $2.726 millones, con un plazo de diez años y el pago de intereses estimados en $1.921 millones. Esto significaba que el municipio asumiría una obligación cercana a los $4.647 millones entre capital e intereses.

Sin embargo, el proyecto fue archivado durante su estudio en las comisiones conjuntas de Presupuesto y Plan de Desarrollo del Concejo Municipal, decisión que generó diferencias entre el alcalde y algunos integrantes de la corporación.

La información conocida sobre el proceso apunta a establecer si se habrían realizado ofrecimientos económicos para influir en la decisión de algunos concejales y conseguir su respaldo al proyecto de financiación.

Será la Fiscalía la encargada de sustentar los señalamientos y establecer la presunta participación individual de los investigados. Por su parte, las autoridades judiciales deberán valorar los elementos probatorios y determinar si existieron conductas contrarias a la ley.

El delito de cohecho por dar u ofrecer está contemplado en el Código Penal colombiano y se relaciona con la entrega o el ofrecimiento de dinero u otros beneficios a un servidor público para influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones.

Por ahora, no se ha podido establecer mediante información oficial verificable si un juez impuso medidas de aseguramiento contra el alcalde y el concejal o si ambos continuarán vinculados al proceso en libertad.

La investigación ha generado expectativa en Villanueva, donde la controversia por el empréstito ya había provocado discusiones entre la administración municipal y el Concejo.

Tanto José Luis Gómez Mancilla como Fredy Albeyro Pineda Vesga mantienen su presunción de inocencia mientras avanzan las actuaciones judiciales y se esclarecen los hechos.