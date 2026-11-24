San Gil

Un nuevo hecho de violencia alteró la tranquilidad de los habitantes de San Gil, Santander, durante el lunes 23 de noviembre, tras conocerse el asesinato de Jhon Alexander Sierra González, de 29 años.

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El homicidio se registró en la carrera 5 con calle 16, en el barrio La Gruta, específicamente en las escaleras del camino que conduce hacia el reconocido cerro de este municipio.

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Según las primeras versiones, el ciudadano fue víctima de un ataque perpetrado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. La gravedad de las heridas ocasionó su muerte en el lugar de los hechos.

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La víctima fue identificada como Jhon Alexander Sierra González, natural de San Gil. Por el momento, se desconocen las razones por las cuales habría sido atacado.

Tras conocerse lo ocurrido, unidades de la Policía acudieron al sector para iniciar las labores investigativas correspondientes y recopilar información que permita esclarecer este nuevo homicidio.

Entre las labores de investigación se encuentra la búsqueda de registros de cámaras de seguridad instaladas en inmediaciones del barrio La Gruta, los cuales podrían resultar determinantes para identificar a los responsables.

Asimismo, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para que aporte información que contribuya al esclarecimiento del crimen.