Política

La representante a la Cámara por Bogotá, Claudia Teresa Romero Nader, fue denunciada por presuntas irregularidades en la acreditación de un título de Administración de Empresas atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana. La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó la solicitud ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación.

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La organización, presidida por Pablo Bustos Sánchez, pidió que se revise la documentación relacionada con la formación profesional de la congresista del Pacto Histórico. En la denuncia solicitó establecer si los hechos podrían constituir una falsedad en documento público.

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El caso se conoció después de que Juan Felipe Pedraza, quien publica en la red social X bajo el nombre de ‘Rentas’, divulgara una comunicación atribuida a la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Javeriana. El documento habría sido emitido en respuesta a una consulta sobre la trayectoria académica de Romero Nader.

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Según la comunicación divulgada, la representante no figura como estudiante inscrita en los registros de la institución ni habría obtenido allí el título de administradora de empresas. La búsqueda, de acuerdo con el documento, incluyó las sedes de Bogotá y Cali.

El cuestionamiento surgió porque en algunos perfiles biográficos se le atribuía esa formación profesional. En su publicación del 23 de noviembre, la revista Semana también informó sobre la aparición de un diploma que la representante habría presentado y cuya procedencia está por esclarecerse.

Entre los puntos por aclarar están quién elaboró el documento, si fue presentado ante alguna entidad y en qué circunstancias se habría utilizado. La denuncia solicita que las autoridades revisen esos elementos y determinen si hay mérito para investigar.

Romero Nader fue elegida representante a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026–2030. Hace parte del Pacto Histórico e integra la Comisión Séptima, según el perfil institucional publicado por la Cámara de Representantes.

Al cierre de esta nota, el 23 de noviembre, no se conocía un pronunciamiento público de la congresista sobre los señalamientos. Tampoco se había confirmado públicamente que la Corte Suprema o la Procuraduría hubieran abierto una investigación formal por estos hechos.