Colombia

El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, generó una nueva controversia política tras publicar un mensaje en el que cuestionó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y a los ciudadanos que respaldaron su candidatura en las urnas.

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En medio de la preocupación por los recientes hechos de violencia registrados en diferentes regiones del país, el caricaturista aseguró que Colombia estaría regresando a una de las épocas más difíciles de su historia, marcada por el narcotráfico y el terrorismo.

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“Regresamos a la época de Pablo Escobar. Volvió la horrible noche”, expresó Matador en su pronunciamiento difundido a través de la red social X.

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Matador lanzó fuertes críticas contra los votantes del Gobierno

El caricaturista dirigió parte de sus cuestionamientos contra los cerca de 13 millones de ciudadanos que, según su publicación, respaldaron electoralmente a De la Espriella.

En su mensaje hizo referencia al lema de campaña “¡Firme por la Patria!” y a las imágenes de un tigre generado mediante inteligencia artificial, utilizadas durante la contienda electoral.

Matador empleó expresiones despectivas para referirse a los electores y cuestionó las expectativas de seguridad que, a su juicio, generó la campaña presidencial.

El pronunciamiento se conoció tras el atentado en Villavicencio

Las declaraciones de Matador se conocieron después del atentado contra la Gobernación del Meta, ocurrido durante la noche del lunes 23 de noviembre en Villavicencio, que dejó 23 personas heridas y daños materiales en diferentes edificaciones.

El hecho motivó un pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella, quien anunció una respuesta contundente de la Fuerza Pública y descartó cualquier posibilidad de diálogo con organizaciones narcoterroristas.

Por su parte, el caricaturista cerró su publicación cuestionando las consecuencias que tiene la violencia sobre la población civil: “Los muertos los pone el pueblo”.