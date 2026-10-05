Nuevo lío para María José Pizarro: piden estudiar su pérdida de investidura.
Una veeduría pidió al Consejo de Estado estudiar la pérdida de investidura de María José Pizarro por presunto tráfico de influencias.
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