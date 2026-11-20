Colombia

La Corte Suprema de Justicia negó la libertad por vencimiento de términos a los exrepresentantes a la Cámara Wadith Manzur y Karen Manrique, acusados de presunto cohecho impropio en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión, adoptada el 18 de noviembre, mantiene la medida de aseguramiento que ambos cumplen desde marzo de 2026.

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Las defensas solicitaron la libertad provisional con el argumento de que la resolución de acusación había quedado en firme el 12 de mayo y que, desde entonces, habían transcurrido más de seis meses sin que comenzara la audiencia pública de juzgamiento. Con ese cálculo, consideraban cumplido el plazo previsto en la Ley 600 de 2000.

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La Sala Especial de Primera Instancia estableció que la acusación quedó en firme el 26 de mayo de 2026, cuando se resolvió el último recurso pendiente. A partir de esa fecha, el plazo base de seis meses se habría cumplido el 26 de noviembre, ocho días después de que la Corte resolviera las solicitudes.

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La Sala también descartó que la acusación pudiera quedar en firme por partes. Para calcular el plazo de la solicitud de libertad, la Corte examinó la resolución en su conjunto. Así, el conteo dependía de que se resolvieran todos los recursos pendientes contra la acusación.

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La Corte también tuvo en cuenta que, durante la etapa preparatoria del juicio, se ordenó recibir la declaración de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien se encuentra asilado en Nicaragua. La Sala explicó que su testimonio constituye una prueba en el exterior, incluso si se recibe de manera virtual.

Por esa razón, el plazo aplicable para evaluar la libertad por vencimiento de términos podría extenderse hasta el 26 de mayo de 2027. Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación. La responsabilidad penal de Manzur y Manrique deberá definirse en el juicio.