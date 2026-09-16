Wadith Manzur fue trasladado a La Picota en medio del caso UNGRD.

Colombia

Wadith Manzur cambió de lugar de reclusión. El exrepresentante a la Cámara y senador electo fue trasladado desde la Estación de Carabineros de Bogotá hasta la cárcel La Picota.

El movimiento se conoció este miércoles 16 de septiembre y se da después de que el Gobierno ordenara revisar la permanencia en instalaciones de la Policía y guarniciones militares de personas privadas de la libertad que no pertenecen a la Fuerza Pública.

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Manzur se encuentra privado de la libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso relacionado con el escándalo de la UNGRD.

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La Sala de Instrucción lo acusó en marzo por el presunto delito de cohecho impropio y ordenó que cumpliera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La investigación aborda supuestos ofrecimientos a congresistas relacionados con contratos y proyectos de la UNGRD.

Con el traslado, Manzur permanecerá en La Picota mientras continúa su proceso judicial. La acusación y la medida de aseguramiento no significan que haya sido condenado, pues su responsabilidad deberá ser definida por la justicia.