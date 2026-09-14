Corte Suprema abrió indagación contra Iván Cepeda .

Colombia

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda por posibles irregularidades relacionadas con la financiación de la consulta del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.

La decisión se conoció este lunes 14 de septiembre y el expediente quedó en manos del magistrado Francisco Farfán, quien ordenó la práctica de pruebas y la recepción de declaraciones para establecer si existen elementos que permitan avanzar dentro del proceso.

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Uno de los puntos que será revisado tiene que ver con recursos relacionados con Javier Antonio Pérez Páez y la empresa Samat Publicidad S.A.S. Los valores mencionados dentro de la controversia rondan los $725 millones.

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Sin embargo, este caso ya había tenido una revisión administrativa. El Consejo Nacional Electoral decidió no abrir investigación contra Cepeda al considerar que no se acreditó que esos recursos correspondieran a donaciones irregulares. La explicación presentada fue que se trataba de créditos en especie por servicios publicitarios.

Ahora será la Corte Suprema la que haga su propia evaluación desde el ámbito judicial.

Por el momento, la apertura de esta indagación no significa que Iván Cepeda haya sido declarado responsable de algún delito. Se trata de una etapa inicial en la que el alto tribunal busca esclarecer cómo se manejaron esos recursos durante la consulta del Pacto Histórico.