Judicial

Un juez de control de garantías de Cali ordenó la reclusión preventiva de Luisa Fernanda Rey Muñoz, señalada por la Fiscalía de participar en cinco hechos violentos registrados durante manifestaciones en Bogotá entre 2024 y 2025. La mujer fue imputada por ocho delitos, entre ellos terrorismo.

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Rey Muñoz, conocida como ‘Blue’ o ‘Lu’, fue capturada por la Policía el 19 de noviembre de 2026 en Cali. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron una sustancia que, según el análisis técnico citado en la investigación, presentaba características compatibles con un explosivo.

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El primero de los hechos que le atribuye la Fiscalía ocurrió el 21 de marzo de 2024, cuando fueron incendiadas dos motocicletas, una de ellas perteneciente a la Universidad Nacional. El expediente también incluye la quema de un bus del SITP en el sector de Bosa Porvenir, el 23 de agosto de ese año.

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Según la Fiscalía, los pasajeros del bus fueron amenazados para que descendieran antes de que el vehículo fuera incendiado. Las pérdidas por ese hecho superaron los 68 millones de pesos.

Otro de los episodios investigados ocurrió en la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio. Los usuarios tuvieron que evacuar luego de que varias personas causaran daños a cámaras, pantallas y equipos de acceso e incendiaran los torniquetes mientras la estación estaba en funcionamiento.

La Fiscalía también relaciona a Rey Muñoz con los hechos del 4 de julio de 2025 en el Portal Américas. Ese día fueron atacados varios buses articulados, una motocicleta oficial fue incendiada y una agente de tránsito resultó agredida.

El quinto caso ocurrió el 11 de septiembre de 2025, en inmediaciones de la Universidad Nacional. De acuerdo con la investigación, en esa jornada fueron lanzados artefactos explosivos e incendiarios contra integrantes de la Policía.

Además de terrorismo, entre los delitos imputados figuran incendio agravado, daño en bien ajeno, violencia agravada contra servidor público y perturbación del servicio de transporte público. Rey Muñoz no aceptó los cargos y permanecerá bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso.