Cesar

Una familia del barrio La Perla, en Ocaña, Norte de Santander, está de luto por el asesinato de Anderson Alsina Blanco, un joven de 23 años que fue atacado con arma de fuego durante la noche del lunes 23 de noviembre.

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El hecho de sangre se registró sobre la vía que comunica al municipio de Ocaña con Río de Oro, en el departamento del Cesar, donde, según las primeras versiones conocidas, el joven resultó gravemente herido tras ser víctima de una agresión armada.

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En medio de la emergencia, Anderson fue trasladado hasta el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Sin embargo, cuando llegó a las instalaciones del centro asistencial ya no presentaba signos vitales.

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La noticia de su muerte se conoció entre los habitantes del barrio La Perla, sector donde residía el joven y donde este martes se lamenta su fallecimiento.

Las circunstancias en las que se produjo el ataque son, por ahora, materia de investigación. Se desconoce qué hacía el joven en este corredor vial al momento de los hechos y si había recibido algún tipo de amenaza antes de ser asesinado.

Las autoridades deberán reconstruir lo sucedido durante la noche del lunes, establecer los móviles del homicidio e identificar a quienes estarían detrás de la muerte del joven.