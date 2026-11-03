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Sismo de magnitud 5,6 con epicentro en Chaparral, Tolima, despertó a buena parte de Colombia

Una persona herida en Chaparral y daños en una iglesia de Quimbaya, Quindío, dejó el temblor registrado a las 4:13 a. m. de este martes 3 de noviembre. El Servicio Geológico Colombiano ajustó la magnitud inicial de 5,3 a 5,6.

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Boletín del Servicio Geológico Colombiano del sismo de magnitud 5,6 en Chaparral, Tolima, el 3 de noviembre de 2026
Reporte del sismo de magnitud 5,6 en Chaparral, Tolima. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Un temblor de magnitud 5,6 sacudió el centro del país en la madrugada de este martes 3 de noviembre. El movimiento ocurrió a las 4:13 a. m., hora local, con referencia en Chaparral (Tolima), y fue clasificado como superficial, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El primer boletín de la entidad reportó una magnitud de 5,3, cifra que fue corregida a 5,6 poco después.


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Datos del sismo

  • Fecha: martes 3 de noviembre de 2026
  • Hora local: 4:13 a. m. (09:13 UTC)
  • Magnitud: 5,6
  • Profundidad: superficial (menos de 30 kilómetros)
  • Coordenadas: 3,86° N y 75,63° O
  • Municipios cercanos: Roncesvalles (17 km), San Antonio (17 km) y Chaparral (22 km), en Tolima

Tres minutos después del evento principal se registró una réplica de magnitud 3,3 en la misma zona, y a primera hora de la mañana el SGC ya contabilizaba cinco réplicas en Chaparral.

Dónde se sintió

El temblor se percibió en Bogotá, Villavicencio, Risaralda, Ibagué y Pereira, entre otras zonas. También lo sintieron habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá, así como de Cali, donde la Gobernación del Valle indicó, tras consultar a los organismos de socorro, que no había afectaciones en el departamento. En Bogotá, las alarmas de varios edificios se activaron y muchas personas salieron de sus viviendas.

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Balance de daños

De acuerdo con el reporte inicial de la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una persona resultó herida en Chaparral al caerle una pared. En Quimbaya (Quindío) se desprendió parte de la estructura de una iglesia, sin dejar lesionados. En la capital hubo evacuaciones en algunos conjuntos residenciales, pero no se reportaron daños estructurales.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció que los estudiantes tendrán clases virtuales mientras se revisa el estado de los colegios, y que se activó el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, con especial atención a Chaparral.

Una zona en vigilancia

El sur del Tolima atraviesa una secuencia sísmica desde hace semanas: el SGC localizó más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral entre el 20 y el 30 de septiembre. El nuevo evento llega además casi tres meses después del terremoto de 7,4 que dejó 335 muertos y cerca de 500.000 afectados en el país.

Las autoridades recomiendan mantener la calma, revisar las viviendas en busca de grietas y reportar cualquier daño a los organismos de socorro.

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Publicado por: Redacción LQP
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