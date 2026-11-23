Bucaramanga

El Consejo de Estado dejó en firme la elección de Cristian Fernando Portilla Pérez como alcalde de Bucaramanga, luego de resolver en segunda instancia las demandas que buscaban anular los resultados de las elecciones atípicas celebradas el 14 de diciembre de 2025.

Publicidad

La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal el jueves 19 de noviembre de 2026 y conocida públicamente este lunes 23 de noviembre, poniendo fin a la incertidumbre jurídica sobre la continuidad del mandatario.

Publicidad

Con este fallo, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander del 1 de septiembre de 2026, que había negado las pretensiones de nulidad electoral.

Publicidad

¿Por qué demandaron la elección de Cristian Portilla?

Las demandas cuestionaban una presunta inhabilidad de Portilla por haberse desempeñado como asesor del despacho del exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez entre enero de 2024 y septiembre de 2025.

Según los demandantes, durante ese periodo habría ejercido funciones de autoridad administrativa y participado en la gestión de recursos públicos, lo que podría haber afectado su habilitación para aspirar al cargo.

Entre los argumentos presentados figuraba una solicitud de adición presupuestal por aproximadamente $1.470 millones al contrato 055 de 2025, documento que, según los accionantes, demostraría su participación en asuntos administrativos.

También cuestionaron su inscripción como candidato

Otro de los puntos de la demanda estaba relacionado con presuntas irregularidades en el respaldo político de Cambio Radical y el procedimiento de inscripción de Portilla para las elecciones atípicas.

Los demandantes sostenían que no se habían cumplido algunos requisitos establecidos en la legislación electoral. Sin embargo, durante el proceso se examinó la ratificación del respaldo político a su candidatura, realizada el 6 de noviembre de 2025.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación había solicitado mantener la elección del mandatario, al considerar que debía confirmarse la decisión del Tribunal Administrativo de Santander.

Cristian Portilla continuará al frente de Bucaramanga

Con esta determinación, Cristian Portilla continuará ejerciendo como alcalde de Bucaramanga hasta el 31 de diciembre de 2027, fecha en la que finaliza el actual periodo constitucional.

El mandatario había sido elegido en diciembre de 2025, después de que el Consejo de Estado anulara la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez por doble militancia, situación que obligó a convocar nuevos comicios.

La decisión de la Sección Quinta cierra el proceso de nulidad electoral y representa un resultado favorable para la continuidad de la administración municipal.