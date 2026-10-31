Iván Cepeda va contra Indalecio Dangond: anuncia denuncias penales y disciplinarias

Política

La confrontación entre el senador Iván Cepeda y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, tomó un nuevo rumbo luego de que el congresista anunciara que presentará denuncias penales y disciplinarias contra el funcionario por presuntas irregularidades y conflictos de interés relacionados con asuntos de tierras en Colombia.

El anuncio se produjo después de un debate de control político en el Senado, durante el cual Cepeda aseguró haber presentado documentos que, según su versión, plantean interrogantes sobre las actuaciones del ministro y sus posibles relaciones con intereses particulares. El congresista también mencionó al presidente Abelardo De La Espriella y cuestionó presuntos vínculos con personas relacionadas con actividades de narcotráfico y concentración de tierras.

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Uno de los puntos señalados por Cepeda está relacionado con la hacienda Simba, ubicada en el departamento de Sucre. Según el senador, Dangond habría tenido vínculos profesionales con una empresa involucrada en controversias sobre ese predio, situación que considera necesario investigar para establecer si existe algún conflicto de interés en el ejercicio de sus funciones.

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A través de su cuenta de X, el congresista cuestionó la actitud del ministro frente a los señalamientos y aseguró que no basta con guardar silencio ante acusaciones de semejante gravedad. Por esta razón, anunció que acudirá a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para solicitar que se investiguen los hechos expuestos durante el debate.

Por su parte, el ministro Dangond defendió la gestión de su cartera y cuestionó los resultados de la política agraria del Gobierno anterior. Durante la discusión también protagonizó un intercambio de declaraciones con Cepeda, lo que aumentó la tensión política alrededor de las denuncias.

El congresista insistió en que las decisiones relacionadas con la tierra deben garantizar los derechos del campesinado y no favorecer intereses particulares. Entretanto, corresponderá a los organismos competentes determinar si existen elementos suficientes para abrir investigaciones y establecer eventuales responsabilidades. ﻿