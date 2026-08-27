Petro y Cepeda crean un “gabinete alternativo” y anuncian oposición durante cuatro años

Colombia

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda volvieron al centro del escenario político nacional con la presentación del denominado “Gabinete por la Vida”, un equipo alternativo conformado principalmente por exministros y antiguos funcionarios de la pasada administración.

La presentación se realizó este miércoles 26 de agosto en Bogotá y marca una nueva etapa para el Pacto Histórico después de dejar el Gobierno y pasar oficialmente a la oposición frente a la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

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Aunque ha sido denominado “gabinete”, el grupo no tendrá funciones de Gobierno ni autoridad sobre las instituciones del Estado. Su objetivo será realizar seguimiento a las decisiones del Ejecutivo, cuestionar aquellas con las que no esté de acuerdo y formular alternativas desde la oposición.

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La figura guarda similitudes con los llamados gabinetes en la sombra utilizados en sistemas parlamentarios como el británico, aunque sus promotores han insistido en que su funcionamiento tendrá características propias en Colombia. Petro incluso aseguró que no será un “gabinete en la sombra”, sino un espacio público de crítica al Gobierno.

Entre los primeros integrantes anunciados aparecen figuras que ocuparon importantes cargos durante el Gobierno anterior.

El grupo incluye a Clara López, Irene Vélez, Yolanda Villavicencio, Astrid Cáceres, Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Rojas, Antonio Sanguino, Felipe Harman, Juan David Correa, Jaime Dussán, Andrés Camacho, Germán Ávila y Gustavo Bolívar.

Por ahora no se ha anunciado que cada integrante vaya a asumir una cartera específica equivalente a los actuales ministerios. El equipo estará articulado con la bancada del Pacto Histórico y otros sectores políticos y sociales.

Cepeda explicó que el propósito será ejercer una oposición organizada, pero también presentar soluciones ante los principales problemas que enfrenta actualmente el país.

Entre los primeros asuntos que tendrán bajo observación mencionaron la respuesta institucional al terremoto del pasado 10 de agosto, las consecuencias de la sequía y las decisiones que adopte el nuevo Gobierno sobre las reformas impulsadas durante la administración Petro.

Durante la presentación, Gustavo Petro elevó el tono frente al Gobierno actual y aseguró que el nuevo equipo defenderá las políticas y transformaciones impulsadas durante sus cuatro años en la Presidencia.

El exmandatario calificó su iniciativa como un “Gabinete por la Vida” y utilizó una fuerte expresión para contrastarlo con la administración de Abelardo De La Espriella, a la que cuestionó por su orientación política.

Cepeda, quien regresó al Senado después de ocupar el segundo lugar en las elecciones presidenciales, sostuvo que el equipo trabajará de manera coordinada con la oposición en el Congreso y buscará “señalar lo que está mal”, pero también formular propuestas para el país.

La creación de este gabinete alternativo abre así un nuevo capítulo en la confrontación política entre el petrismo y el Gobierno De La Espriella, apenas semanas después del cambio de presidente.