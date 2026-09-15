Petro y Cepeda quieren volver a televisión nacional para responderle a De La Espriella.

Política

La más reciente alocución del presidente Abelardo De La Espriella abrió un nuevo enfrentamiento político con la oposición. El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda anunciaron que buscarán ejercer nuevamente el derecho a réplica para responder a varios de los planteamientos realizados por el mandatario.

De La Espriella se dirigió al país durante la noche del domingo 13 de septiembre para presentar un balance de sus primeros 36 días de Gobierno. Durante su intervención lanzó fuertes cuestionamientos contra la administración anterior y responsabilizó al Gobierno Petro de parte de la situación fiscal que recibió.

Publicidad

Petro respondió a través de sus redes sociales. Rechazó los señalamientos de corrupción contra su administración, defendió el manejo económico de su Gobierno y anunció que solicitará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el derecho a réplica.

Publicidad

El exmandatario también controvirtió las cifras y argumentos presentados por De La Espriella sobre deuda, gasto público y situación fiscal.

El senador Iván Cepeda confirmó que el Pacto Histórico hará uso del derecho de respuesta a la alocución presidencial.

En su caso, uno de los asuntos centrales será el anuncio del Gobierno de preparar un protocolo para la actuación de las autoridades en universidades públicas cuando se presenten situaciones de violencia, vandalismo, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

Cepeda rechazó la propuesta y aseguró que, desde su interpretación, podría vulnerar la autonomía universitaria contemplada en el artículo 69 de la Constitución.

El Gobierno, por su parte, ha defendido que las universidades no están por fuera de la Constitución ni de la ley y que el protocolo estaría dirigido a establecer las condiciones para la actuación de las autoridades frente a situaciones que comprometan el orden público.

Petro y Cepeda ya protagonizaron una réplica al Gobierno de De La Espriella en agosto. En aquella oportunidad, el CNE autorizó a la oposición un espacio para responder a una alocución presidencial relacionada con la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto.

Ahora buscan nuevamente responder al jefe de Estado, esta vez en medio de las diferencias por el balance del Gobierno anterior, la situación económica y las medidas anunciadas para las universidades.

Hasta el momento, lo confirmado es el anuncio de Petro de solicitar la réplica y la decisión expresada por Cepeda de ejercer el derecho de respuesta. No se ha confirmado una autorización del CNE para esta nueva intervención.