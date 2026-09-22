Petro propone elección popular para reorganizar el Pacto Histórico

Colombia

El Pacto Histórico avanza en un proceso de reorganización interna bajo el liderazgo político del expresidente Gustavo Petro, con la mirada puesta en fortalecer su estructura como partido y definir la estrategia que seguirá durante los próximos años.

En reuniones recientes de la colectividad se ha puesto sobre la mesa la realización de un congreso nacional del Pacto Histórico, escenario en el que se definirían parte de sus órganos de dirección, su organización territorial y las principales líneas políticas que orientarán al partido.

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Petro ha planteado que los delegados que participen en ese congreso sean escogidos mediante votación abierta a la ciudadanía y no exclusivamente a través de decisiones tomadas por las dirigencias del movimiento.

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El expresidente ha señalado que las elecciones de los delegados deben estar abiertas a la población y que el voto serviría, además, como mecanismo de afiliación de los ciudadanos al partido.

Desde la dirigencia del Pacto Histórico explicaron que mantienen conversaciones con el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría para establecer las fechas, condiciones de participación y garantías que tendría ese proceso interno.

Gustavo Petro aceptó asumir la jefatura política del Pacto Histórico después de finalizar su periodo presidencial. La propuesta había sido promovida por dirigentes de la colectividad que plantearon separar el liderazgo político general del partido del papel que Iván Cepeda ejerce desde el Congreso como una de las principales figuras de la oposición.

La organización del nuevo congreso también aparece en medio de discusiones internas sobre la manera como funcionarán las distintas corrientes que integran el Pacto Histórico.

Un sector relacionado con la senadora Carolina Corcho ha defendido la posibilidad de reconocer tendencias internas, mientras otros dirigentes consideran que ese modelo podría profundizar divisiones dentro de la colectividad. La dirección partidista ha señalado que estas diferencias deberán resolverse democráticamente dentro del próximo congreso.

La mirada también está puesta en las elecciones regionales de 2027. En departamentos como Magdalena, la colectividad ya viene adelantando encuentros para fortalecer su estructura territorial, definir agendas regionales y preparar candidaturas para alcaldías y gobernaciones.

La reorganización ocurre mientras el Pacto Histórico consolida su papel como principal fuerza de oposición al presidente Abelardo De La Espriella.

La bancada había anunciado desde el 25 de junio que avanzaría en una declaratoria de “oposición firme, democrática y movilizada” frente al nuevo Gobierno y posteriormente, el 7 de agosto, presentó una proclama de siete puntos en la que ratificó su posición política frente a la nueva administración.

Entre las diferencias señaladas por la colectividad aparecen asuntos relacionados con el modelo económico, el tamaño del Estado, las reformas sociales y la política exterior.

El Pacto Histórico ha cuestionado particularmente el restablecimiento y fortalecimiento de las relaciones de Colombia con Israel impulsado por De La Espriella, así como otras decisiones internacionales adoptadas por el actual Gobierno.

La política exterior también se ha convertido en uno de los temas sobre los que Petro mantiene posiciones marcadamente diferentes a las del Ejecutivo.

Durante las primeras semanas del Gobierno De La Espriella, Colombia ha estrechado su relación con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y con Israel, en contraste con la política exterior desarrollada durante la Presidencia de Petro.

En ese escenario, dentro del Pacto Histórico se viene discutiendo la necesidad de fijar posiciones partidistas sobre las decisiones de los gobiernos de De La Espriella y Trump, así como sobre la situación de Israel y otros asuntos internacionales.

La realización de un congreso nacional no es una propuesta completamente nueva dentro del Pacto Histórico.

Desde junio, dirigentes de la colectividad habían planteado que el movimiento debía avanzar hacia un congreso fundacional que permitiera elegir democráticamente sus directivas y consolidarse como un partido con una estructura más amplia y permanente.

Ahora, bajo el liderazgo de Petro, la discusión se concentra en el mecanismo para escoger a quienes tendrán voz y voto en ese encuentro.

La propuesta conocida hasta el momento es que los delegados sean seleccionados mediante una consulta abierta, aunque todavía deben definirse fechas, reglas, mecanismos de inscripción y la participación que tendrán las autoridades electorales.

El resultado de ese proceso será clave para determinar la estructura que tendrá el Pacto Histórico durante su etapa como oposición y la estrategia que utilizará para las elecciones regionales de 2027 y los siguientes procesos electorales.